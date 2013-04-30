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货币新闻 | 2013年 4月 30日 星期二 08:06 BJT

《综述》美国3月个人支出意外上升，但难改整体经济降温局面

**物价下跌提供助力**

支出数据显示，消费者物价较上年同期仅上涨1.0%，涨幅是近三年半以来最小，并低于2月的增加1.3%。

核心物价指数涨幅同样放缓，较上年同期上涨1.1%，前月则为上涨1.3%。3月涨幅是两年来最小，且远低于美联储2%的目标水平。

低通胀有助于支持美国家庭购买力。扣除通胀和缴税外的家庭可支配收入上月增加0.3%，此前一个月则为增加0.7%。(完) (编译/审校 郑茵/王丽鑫/梁睿雪/李爽)
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