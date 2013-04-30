《综述》美国3月个人支出意外上升，但难改整体经济降温局面

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
**物价下跌提供助力**
支出数据显示，消费者物价较上年同期仅上涨1.0%，涨幅是近三年半以来最小，并低于2月的增加1.3%。
核心物价指数涨幅同样放缓，较上年同期上涨1.1%，前月则为上涨1.3%。3月涨幅是两年来最小，且远低于美联储2%的目标水平。
低通胀有助于支持美国家庭购买力。扣除通胀和缴税外的家庭可支配收入上月增加0.3%，此前一个月则为增加0.7%。(完) (编译/审校 郑茵/王丽鑫/梁睿雪/李爽)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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