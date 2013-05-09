《综述》美国上周初请失业金数据强劲，显示就业市场状况好转

**增长放缓料短暂**

衡量就业市场趋势的更好指标--初请失业金人数四周均值下降6,250人至336,750人。这是2007年11月以来的最低水平，当时经济即将陷入衰退。

续请失业金人数降至2008年5月以来最低。市场密切关注该指标以衡量长期失业水平。

就业市场的改善，与其他一系列显示经济降温的数据形成对比。

巴克莱驻纽约首席美国经济分析师Dean Maki称，请领失业金数据说明企业认为增长放缓是暂时的，通过减少工作时间和放缓招聘来应对，而没有增加裁员。