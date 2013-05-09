《综述》美国上周初请失业金数据强劲，显示就业市场状况好转

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
**增长放缓料短暂**
衡量就业市场趋势的更好指标--初请失业金人数四周均值下降6,250人至336,750人。这是2007年11月以来的最低水平，当时经济即将陷入衰退。
续请失业金人数降至2008年5月以来最低。市场密切关注该指标以衡量长期失业水平。
就业市场的改善，与其他一系列显示经济降温的数据形成对比。
巴克莱驻纽约首席美国经济分析师Dean Maki称，请领失业金数据说明企业认为增长放缓是暂时的，通过减少工作时间和放缓招聘来应对，而没有增加裁员。
此外，几家美国大型零售商周四公布的4月销售情况令人失望，因受到税惠政策1月到期打击的消费者多光顾折扣店。政府下周一将公布零售销售报告。(完) (编译 王丽鑫/王翔琼； 审校 徐文焰/张荻/程琳)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。