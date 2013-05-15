《综述》美国4月工业生产和趸售物价均下降，显示经济成长乏力

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
美国4月生产者物价指数(PPI)较上年同期仅升0.6%，为去年7月以来最小增幅。3月为增长1.1%。
核心PPI较前月仅升0.1%，为去年11月以来最小增幅，突显通胀温和。
由于几乎没有油价带来压力的迹象，消费者物价增幅今年仍应保持在低位，为美联储维持每月850亿美元的购债规模提供空间。
“通胀是很低，但没低到足以促使美联储增加购债规模的程度，”Sweet说。
周四公布的数据料显示4月消费者物价维持下行趋势。
4月汽油趸售(批发)价格下跌6.0%，而3月已经下跌6.8%，使得4月能源价格下降2.5%，这在趸售物价整体跌幅中的占比超过80%。
当月食品价格下降0.8%，创2011年5月以来最大降幅，亦打压了生产者物价。(完) (编译 王翔琼/李爽/戴素萍; 审校 白云)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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