《综述》美国4月工业生产和趸售物价均下降，显示经济成长乏力

美国4月生产者物价指数(PPI)较上年同期仅升0.6%，为去年7月以来最小增幅。3月为增长1.1%。

核心PPI较前月仅升0.1%，为去年11月以来最小增幅，突显通胀温和。

由于几乎没有油价带来压力的迹象，消费者物价增幅今年仍应保持在低位，为美联储维持每月850亿美元的购债规模提供空间。

“通胀是很低，但没低到足以促使美联储增加购债规模的程度，”Sweet说。

周四公布的数据料显示4月消费者物价维持下行趋势。

4月汽油趸售(批发)价格下跌6.0%，而3月已经下跌6.8%，使得4月能源价格下降2.5%，这在趸售物价整体跌幅中的占比超过80%。