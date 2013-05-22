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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 07:07 BJT

《综述》美国4月成屋销售接近三年半高点，给经济带来支撑

* 4月成屋销售增长0.6%

* 成屋销售年率为2009年11月来最高

* 库存吃紧持续限制销售增速

* 房价中值为2008年8月以来最高

路透华盛顿5月22日 - 美国4月成屋销售升至近三年半来最高水平，房价也上涨，扶助经济抵御美国政府紧缩支出带来的强劲阻力。

全国不动产协会周三表示，4月成屋销售增长0.6%，年率达497万户，为2009年11月以来最高水平。

该数据彰显楼市状况改善，开始重新企稳。4月成屋销售较上年同期高出9.7%。

“这对整体经济是很大的支持，”美银美林资深分析师Michelle Meyer说。“能缓冲经济中其它问题的影响。”

楼市复苏同样影响就业市场，建筑业就业增加。

这应该能限制本季经济放缓的程度。今年第一季美国经济环比成长年率为2.5%。
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