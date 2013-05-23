《综述》美国4月成屋销售接近三年半高点，给经济带来支撑

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
国内部分地区供应吃紧，限制了售房速度。但卖家被房价上涨吸引，开始重回市场。市场中房屋库存较3月增加11.9%至216万套。
欲浏览美国成屋销售图表，请点选：(link.reuters.com/cyc24t)
**供应仍然紧张**
按照4月的销售速度来算，供应可供销售5.2个月，高于3月的4.7个月。但仍低于通常被认为供需达到良好平衡的6个月。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币刺激措施将抵押贷款利率压低至纪录低位附近，给市场以扶持。美联储主席贝南克周三表示，如果经济将可以保持成长动力，那么央行“未来几次会议”中的某一次有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。
楼市报告几乎没有影响美国金融市场，交易商关注的是贝南克的讲话。美元指数升至近三年高位，美国公债价格则大跌。
美国股市回落，标普500股指 录得三周来最大跌幅。
数据再一次证明楼市复苏态势愈发稳固，上月房屋廉价急售(distressed sales)比例降至18%，也是全美不动产协会自2008年10月开始记录这个数据以来的最低水平。3月时该比例则为21%。
房产出售速度加快也显示出形势明朗的迹象。4月市场售房时长中值为46天，低于前月的62天。这也是2011年5月NAR开始记录该数据以来的最低水平。在2006年楼市崩跌以前，售房时长通常在90天左右。
“市场明显有许多有买房意向的买主迅速抢购房屋，但市场看起来没有足够房源，”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif说。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛/李爽)
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