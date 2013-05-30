《综述》美国第一季GDP增速微幅下修，政府削减支出的影响显现

**楼市复苏**

分析师大多仍预期经济成长到2013年年中会放慢，因削减预算措施生效。但到年末经济成长有望加速，受消费者支出助推，而且楼市复苏势头确立。

全美不动产协会(NAR)公布4月成屋待完成销售指数较前月增长0.3%至106.0，为2010年4月来最高。

楼市复苏受美联储极其宽松的货币政策立场推动，这种立场将抵押贷款利率维持在低水平。虽然近一段时间以来，有关美联储未来数月间可能会开始削减购债规模的臆测已经将抵押贷款利率大幅推高，但分析师表示，楼市复苏的基本面看起来仍然强健。

另一份报告显示，上周初请失业金人数意外增加，但并不足以说明近期就业岗位稳步增长的模式发生改变。