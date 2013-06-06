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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 07:00 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数下降，表明就业市场仍温和成长

美国供应管理协会(ISM)报告显示，5月服务业就业指数触及10个月低点，制造业就业指数也略微下滑。

此外，ADP全国就业报告显示，5月民间雇佣增幅远不及预期。

尽管就业成长势头放缓，但企业并未因此裁员。尚未有迹象显示出现与政府大幅削减支出相关的裁员行动。

在另外一份报告中，Challenger, Gray & Christmas称，美国企业5月计划裁员人数为连续第三个月下滑。上个月企业计划裁员36,398人，较4月低4.5%，较上年同期低41.2%。

“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。

Costco Wholesale 和Victoria's Secret等美国大型零售连锁店公布5月营收增加，大致符合华尔街预期。(完) (编译 兰秀娟/王丽鑫/梁睿雪; 审校 徐文焰/孙茉莉/张涛)
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