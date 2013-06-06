《综述》美国上周初请失业金人数下降，表明就业市场仍温和成长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国供应管理协会(ISM)报告显示，5月服务业就业指数触及10个月低点，制造业就业指数也略微下滑。
此外，ADP全国就业报告显示，5月民间雇佣增幅远不及预期。
尽管就业成长势头放缓，但企业并未因此裁员。尚未有迹象显示出现与政府大幅削减支出相关的裁员行动。
在另外一份报告中，Challenger, Gray & Christmas称，美国企业5月计划裁员人数为连续第三个月下滑。上个月企业计划裁员36,398人，较4月低4.5%，较上年同期低41.2%。
“迄今，和联邦削减支出相关的大规模裁员现象并未成真，”Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。
Costco Wholesale 和Victoria's Secret等美国大型零售连锁店公布5月营收增加，大致符合华尔街预期。(完) (编译 兰秀娟/王丽鑫/梁睿雪; 审校 徐文焰/孙茉莉/张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。