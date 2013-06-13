《综述》美国5月零售销售和初请失业金数据向好，表明经济具有韧性

浏览初请失业金人数图表请点选：(link.reuters.com/xew34t)。

浏览零售销售图表请点选：(link.reuters.com/fak93t)。

浏览进口物价图表请点选：(link.reuters.com/peg64t)。

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**就业稳步增长**

劳工部发布的报告显示，上周经季节调整的初请失业金人数减少1.2万人，至33.4万。

该数据暗示，近期就业稳步增长的趋势在6月初得以延续。

总体来说，销售和就业市场数据表明，经济在第二季开局缓慢后有所升温，这可能令美联储距离决定缩减每个月850亿美元的购债计划更近一步。

然而，这仍不太可能说服联储在下周二至周三的会议上作出任何改变，特别是考虑到制造业仍未摆脱困境的情况下。

“尽管美联储的政策更关注就业市场，不过总体需求改善的消息令人相信，就业稳定增长的趋势可以持续，”摩根大通分析师Michael Feroli说。

劳工部发布的另一份报告显示，不存在进口通胀的迹象，从而可能令国内物价上涨压力有限，并使美联储对于过早撤除刺激举措更加谨慎。