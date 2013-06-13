《综述》美国5月零售销售和初请失业金数据向好，表明经济具有韧性

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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**就业稳步增长**
劳工部发布的报告显示，上周经季节调整的初请失业金人数减少1.2万人，至33.4万。
该数据暗示，近期就业稳步增长的趋势在6月初得以延续。
总体来说，销售和就业市场数据表明，经济在第二季开局缓慢后有所升温，这可能令美联储距离决定缩减每个月850亿美元的购债计划更近一步。
然而，这仍不太可能说服联储在下周二至周三的会议上作出任何改变，特别是考虑到制造业仍未摆脱困境的情况下。
“尽管美联储的政策更关注就业市场，不过总体需求改善的消息令人相信，就业稳定增长的趋势可以持续，”摩根大通分析师Michael Feroli说。
劳工部发布的另一份报告显示，不存在进口通胀的迹象，从而可能令国内物价上涨压力有限，并使美联储对于过早撤除刺激举措更加谨慎。
美国5月进口物价连续第三个月下滑，说明全球需求疲软。 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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