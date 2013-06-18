《综述》美国核心通胀率在长期下跌后出现持稳迹象，表明经济正在走强

国际油市：油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨，周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
5月核心CPI上升，受助于服装价格上升0.2%及住房成本攀升0.3%。
市场普遍预计美联储更接近于削减刺激措施的力度，尽管今年美国上调了税率并降低了政府支出，但美国经济显示出韧性。美联储每月买入850亿美元公债，以压低借贷成本并刺激就业增长。
另一份报告显示，美国5月房屋开工率增幅低于预期，可能受到劳动力和原材料的限制；但总体趋势仍与楼市的复苏走势相符，将帮助抵消政策撙节措施对经济的拖累。
美国5月经季节调整后房屋开工上扬6.8%，年率升至91.4万户。4月房屋开工年率从85.3万户上修至85.6万户。
“我们看到的情况是楼市将继续改善，直至2014年，”PNC Financial Services资深宏观分析师Gus Faucher称。(完)
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)