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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 07:39 BJT

《综述》美国核心通胀率在长期下跌后出现持稳迹象，表明经济正在走强

5月核心CPI上升，受助于服装价格上升0.2%及住房成本攀升0.3%。

市场普遍预计美联储更接近于削减刺激措施的力度，尽管今年美国上调了税率并降低了政府支出，但美国经济显示出韧性。美联储每月买入850亿美元公债，以压低借贷成本并刺激就业增长。

另一份报告显示，美国5月房屋开工率增幅低于预期，可能受到劳动力和原材料的限制；但总体趋势仍与楼市的复苏走势相符，将帮助抵消政策撙节措施对经济的拖累。

美国5月经季节调整后房屋开工上扬6.8%，年率升至91.4万户。4月房屋开工年率从85.3万户上修至85.6万户。

“我们看到的情况是楼市将继续改善，直至2014年，”PNC Financial Services资深宏观分析师Gus Faucher称。(完)
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