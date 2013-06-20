《综述》美国楼市和制造业数据显现经济活力，初请失业金人数上升不改复苏势头

标题新闻：美国总统特朗普称如必要美国准备在没有中国帮助的情况下单独解决围绕朝鲜的危机
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**就业报告**
劳工部公布数据显示，上周经季节调整后的初请失业金人数升至35.4万人。四周均值增加2,500人至348,250，分析师通常认为这样的水平意味着就业稳定增长。
“目前的请领失业金状况应表明，经济形势不错，”德意志银行证券分析师Brett Ryan表示。
该数据进一步提升美元涨势，美元指数触及两周高位。之前美联储周三的政策会议声明已经助涨美元。
周三受创的股票和公债价格则继续下滑。指标10年期美国公债收益率升至近两年高位。
上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府6月非农就业报告的调查时间范围内。5月至6月的调查期间，请领失业金人数增加1万人，表明就业岗位增速变化不大。
美国上月新增17.5万个非农就业岗位，失业率增加0.1个百分点至7.6%。过去12个月平均每月就业增长17.2万个。(完) (编译 李爽/梁睿雪 审校 李婷仪)
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)