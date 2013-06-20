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货币新闻 | 2013年 6月 21日 星期五 07:46 BJT

《综述》美国楼市和制造业数据显现经济活力，初请失业金人数上升不改复苏势头

**就业报告**

劳工部公布数据显示，上周经季节调整后的初请失业金人数升至35.4万人。四周均值增加2,500人至348,250，分析师通常认为这样的水平意味着就业稳定增长。

“目前的请领失业金状况应表明，经济形势不错，”德意志银行证券分析师Brett Ryan表示。

该数据进一步提升美元涨势，美元指数触及两周高位。之前美联储周三的政策会议声明已经助涨美元。

周三受创的股票和公债价格则继续下滑。指标10年期美国公债收益率升至近两年高位。

上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府6月非农就业报告的调查时间范围内。5月至6月的调查期间，请领失业金人数增加1万人，表明就业岗位增速变化不大。

美国上月新增17.5万个非农就业岗位，失业率增加0.1个百分点至7.6%。过去12个月平均每月就业增长17.2万个。(完) (编译 李爽/梁睿雪 审校 李婷仪)
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