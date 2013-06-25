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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 07:56 BJT

《综述》美国最新企业支出及房价数据乐观，显示经济前景具成长动能

**房屋市场稳健复苏**

房屋市场回暖是受美联储创纪录低点的抵押贷款利率所驱动。尽管市场预期美联储削减刺激措施，致使抵押利率急剧上升，但分析师认为复苏不会受到影响。

“房屋市场仍将是经济的亮点，虽然利率确实有所提高，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

楼市复苏不仅提高了房屋净值，进而促进消费者支出，还通过刺激建筑材料和火炉、冰箱等消费者品的需求，带动了制造业。这也有助于抵消政府削减开支及全球需求减少的影响。

上个月，几乎所有类别的耐久财需求均上涨，但机动车除外。其他细节数据也表现强劲，未交货订单和出货量均有增长，库存仅略微提高。(完) (编译 李婷仪/于春红/朱晓军；审校 徐文焰)

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