《综述》美国第一季经济成长数据较初值大幅下修，复苏形势令人关切

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
**利好与利空因素**
对消费者支出的下修大致反映出，非营利机构代表消费者在医疗保健服务上的花费较低。分析师将此归因于政府在医疗保健方面的支出减少。
可即便被下修，第一季消费支出仍经受住增税的考验，较第四季有所升温。而最近消费者信心改善意味着家庭消费不会下滑。
第一季经济增长脚步亦受到出口下滑1.1%的拖累，出口不振可能是由于全球经济减速。第一季出口前值为增长。
企业支出几乎没有增长，非住宅建筑投资降幅超过原先估计，且是两年来首次下降。
库存增长速度略微下修，但对GDP增长率的贡献仍超过0.5个百分点，因为其较第四季大为加快。
扣除库存因素的GDP增长环比年率为1.2%，为两年来最慢。(完)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。