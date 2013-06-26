《综述》美国第一季经济成长数据较初值大幅下修，复苏形势令人关切

**利好与利空因素**

对消费者支出的下修大致反映出，非营利机构代表消费者在医疗保健服务上的花费较低。分析师将此归因于政府在医疗保健方面的支出减少。

可即便被下修，第一季消费支出仍经受住增税的考验，较第四季有所升温。而最近消费者信心改善意味着家庭消费不会下滑。

第一季经济增长脚步亦受到出口下滑1.1%的拖累，出口不振可能是由于全球经济减速。第一季出口前值为增长。

企业支出几乎没有增长，非住宅建筑投资降幅超过原先估计，且是两年来首次下降。

库存增长速度略微下修，但对GDP增长率的贡献仍超过0.5个百分点，因为其较第四季大为加快。