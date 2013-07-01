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货币新闻 | 2013年 7月 2日 星期二 07:39 BJT

《综述》美国6月制造业扩张，但就业状况不尽人意

ISM制造业企业调查委员会主席Bradley Holcomb表示，上月工厂招聘放缓打破了“2009年以来开始的长期招聘走势”。

但他表示，"我认为这更多的是对今年迄今为止经济形势的反应而已。随着新订单增加，我们认为就业能回到正区间。”

上月路透调查访问的分析师预期第二季美国经济成长环比年率料放慢至1.7%，但大部分人表示下半年成长动能将聚集。

Capital Economics资深美国分析师Paul Dales表示，6月工厂就业下跌符合制造业就业岗位每个月减少5万多个的趋势。

“但鉴于于去年大部分时间就业情况相比，这个调查都太过悲观，因此我们仍坚持6月非农就业岗位将增加15万个的预期，”他说。这种情形下美联储将顺理成章地最早从9月开始缩减每月购债规模。(完) (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
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