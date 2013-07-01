《综述》美国6月制造业扩张，但就业状况不尽人意

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
ISM制造业企业调查委员会主席Bradley Holcomb表示，上月工厂招聘放缓打破了“2009年以来开始的长期招聘走势”。
但他表示，"我认为这更多的是对今年迄今为止经济形势的反应而已。随着新订单增加，我们认为就业能回到正区间。”
上月路透调查访问的分析师预期第二季美国经济成长环比年率料放慢至1.7%，但大部分人表示下半年成长动能将聚集。
Capital Economics资深美国分析师Paul Dales表示，6月工厂就业下跌符合制造业就业岗位每个月减少5万多个的趋势。
“但鉴于于去年大部分时间就业情况相比，这个调查都太过悲观，因此我们仍坚持6月非农就业岗位将增加15万个的预期，”他说。这种情形下美联储将顺理成章地最早从9月开始缩减每月购债规模。(完) (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。