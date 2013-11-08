《综述》美国10月就业增长意外加速，预算僵局及政府关门对经济冲击有限

* 10月非农就业岗位增长20.4万

* 失业率由7.2%升至7.3%

* 每周平均工时持稳，平均时薪小增

* 政府关门尚未对经济造成明显冲击

路透华盛顿11月8日 - 美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示预算僵局对经济的冲击较原先担心的更为有限。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万，但失业率由9月的近五年低点7.2%升至7.3%。

劳工部表示，联邦政府关门16天对经济没有造成“明显”冲击，调查中雇主的反馈率高于均值。

“显而易见，传递的信息是企业认为政府关门是暂时情况，经济仍在成长且未来会继续成长。”Ameriprise Financial Services高级分析师Russell Price表示。

报告还将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万，显示在上月政府关门前经济就有上升动能。

路透访查的分析师原本预计10月非农就业岗位增长12.5万，失业率小增0.1个百分点至7.3%。

就业增长优于预期，可能令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较多数分析师预计的时间更早缩减购债计划的预期升温。

数据公布后，美国股指期货一度大跌，美国公债价格下滑，美元兑欧元和日圆上扬。

“我们将拭目以待美联储如何应对，但可以肯定的是，市场至少对12月或1月开始缩减购债的可能性会有一些再评估。”Wells Fargo Private Bank区域CIO Cameron Hinds表示。

10月的就业增长高于19万的过去12个月增幅均值，这是就业市场强劲的迹象。但也有一些坏消息，更多人离开就业人口，就业参与率仅为62.8%，为1978年3月来最低。

劳工部称就业参与率降低同政府关门无关，因放无薪假的政府雇员仍属于就业人口。

规模较小的家庭调查显示就业人口减少73.5万，劳工部称部分是因政府关门期间联邦雇员放无薪假。失业率数据由该调查产生。

不过，鉴于消费者支出迟滞以及7-9月企业库存增加，优于预期的非农就业岗位增幅不太可能改变对第四季经济成长放缓的预期。

上月就业增幅都是来自民间产业，政府部门就业岗位减少8,000，因地方政府就业不增反减。

8月和9月地方政府就业岗位大幅增加，主要是教育部门。分析师称，新学年开学造成的季节性波动令数据难以调整。

休闲娱乐/酒店餐饮行业就业岗位增长5.3万，为4月来最多，专业和企业服务岗位增加4.4万，零售行业岗位增加4.44万。

制造业岗位增加1.9万，为2月来最多，建筑业岗位增长1.1万。