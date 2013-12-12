《综述》美国11月零售销售坚稳，给经济前景增添一抹亮色

初请失业金数据给经济稳步成长的迹象蒙上了一丝阴影。美国劳工部公布报告称，美国上周经季节调整的初请失业金人数增加6.8万人，至36.8万人。

这是2012年11月以来的最大单周增幅，而且初请失业金人数超过分析师预期的仅32万人。

不过，初请失业金人数四周均值只增加了6,000人，表明就业市场延续了近期显现的增强态势。

“剔除波动性因素，初请失业金人数仍可能倾向于持稳或下降，符合 非农就业数据近期稳固势头丝毫未减的情况，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称。

美国10月和11月非农就业岗位均强劲增长，失业率亦触及7.0%的五年低位。