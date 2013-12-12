《综述》美国11月零售销售坚稳，给经济前景增添一抹亮色

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
初请失业金数据给经济稳步成长的迹象蒙上了一丝阴影。美国劳工部公布报告称，美国上周经季节调整的初请失业金人数增加6.8万人，至36.8万人。
这是2012年11月以来的最大单周增幅，而且初请失业金人数超过分析师预期的仅32万人。
不过，初请失业金人数四周均值只增加了6,000人，表明就业市场延续了近期显现的增强态势。
“剔除波动性因素，初请失业金人数仍可能倾向于持稳或下降，符合 非农就业数据近期稳固势头丝毫未减的情况，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称。
美国10月和11月非农就业岗位均强劲增长，失业率亦触及7.0%的五年低位。
极为乐观的经济数据接踵而来，应该会让美联储有理由开始削减其每月850亿美元的购债计划，并可能引发一些人猜测美联储最早可能会在周二和周三会议上采取行动。(完) (编译 侯向明/李爽/许娜；审校 王兴亚/郑茵/龚芳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。