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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 07:37 BJT

《综述》美国11月零售销售坚稳，给经济前景增添一抹亮色

初请失业金数据给经济稳步成长的迹象蒙上了一丝阴影。美国劳工部公布报告称，美国上周经季节调整的初请失业金人数增加6.8万人，至36.8万人。

这是2012年11月以来的最大单周增幅，而且初请失业金人数超过分析师预期的仅32万人。

不过，初请失业金人数四周均值只增加了6,000人，表明就业市场延续了近期显现的增强态势。

“剔除波动性因素，初请失业金人数仍可能倾向于持稳或下降，符合 非农就业数据近期稳固势头丝毫未减的情况，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称。

美国10月和11月非农就业岗位均强劲增长，失业率亦触及7.0%的五年低位。

极为乐观的经济数据接踵而来，应该会让美联储有理由开始削减其每月850亿美元的购债计划，并可能引发一些人猜测美联储最早可能会在周二和周三会议上采取行动。(完) (编译 侯向明/李爽/许娜；审校 王兴亚/郑茵/龚芳)
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