《综述》美国消费者信心回落，恶劣天气是罪魁祸首

* 3月初美国消费者信心回落

* 2月生产者物价指数小跌0.1%

路透华盛顿3月14日 - 美国消费者信心3月初转弱，因异常寒冷的冬季打击了民众对经济前景的信心。

周五公布的数据显示，3月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值从之前一月的81.6降至79.9。

分析师之前预计消费者信心改善，数据基调疲弱可能暗示，恶劣天气使消费者情绪低落。这将巩固美国经济只是暂时走疲，一旦天气状况改善，将恢复更快速增长的看法。

“数据回落在很大程度上可以归咎于天气状况异常恶劣，”Capital Economics的经济学家Amna Asaf表示。

美国部分地区今冬气温低于正常水平，且遭遇多次雪暴的袭击，这可能导致招聘活动连续数月疲软。

如果天气是导致经济活动放缓的罪魁祸首，那么，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能对继续缩减购债更加充满信心。美联储从今年1月开始缩减每月购债规模。

消费者信心指数触及去年11月以来最低，主要是因消费者对未来成长的预期降低。

数据中也有一些亮点。受访消费者预计，年收入增幅将为2008年11月以来最高。

“预期收入增长与就业市场收紧相一致，”巴克莱资本的经济学家Cooper Howes表示。

而另一项劳工部公布的数据反应的通胀情况却与消费者信心指数相反，2月美国生产者物价指数走低，暗示不存在通胀压力增加的风险。

经季节调整后的2月生产者物价指数回落0.1%。

如果仅考虑这一项指标，生产者物价指数将使决策者在未来数月放心地保持近零利率。

“这份报告中，没有一项指标引会发通胀担忧，”LPL Financial的经学家和投资策略师John Canally表示，“经济中还存在大量的闲置产能，不可能引发通胀。”

由于失业率长时间居高不下，美国通胀近几年一致保持在非常低的水平。

生产者物价指数公布后，美元兑日圆软，表明投资者认为数据巩固了美联储将在明年继续保持极低利率的预期。

美国股市和美国公债收益率走低，因围绕乌克兰的紧张情势加剧，一旦乌克兰克里米亚地区如期举行公投，欧美可能通过对俄罗斯实施进一步制裁来响应。

接受路透调查的分析师原本预计，2月生产者物价指数小幅攀升。1月该指数上扬0.2%。

2月对商品的最终需求增长0.4%。对服务的最终需求下降0.3%。劳工部表示，约80%的服务业指数降幅是因服装、鞋和饰品零售商利润率降低。

截至2月的12个月，生产者物价增长0.9%，为2013年5月以来的最低同比增幅。