《综述》美国就业和制造业数据改善，楼市表现仍不尽如人意

* 上周初请失业金人口增加5,000人

* 初请失业金四周均值为去年11月以来最低

* 3月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张

* 2月成屋销售降至一年半低位

路透华盛顿3月20日 - 上周美国初请失业金人数仍在三个月低位附近，3月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，显示美国经济正逐步摆脱近期受严寒天气拖累而出现的疲态。

但周四公布的另一项数据显示，楼市重拾力道可能尚需时日。2月成屋销售连跌第二个月，降至一年半低位。

劳工部公布，截至3月15日当周，初请失业金人口增加5,000人，经季节性调整后为32万人，低于分析师预期的增至32.5万人。

另一项数据显示，3月费城联储制造业指数从2月的负6.3反弹至正9.0。读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。

数据公布后，美国股市小涨。

今冬天气异常寒冷，并屡遭雪暴侵袭，导致首季初期经济活动受扰，就业增长放缓。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三表示，恶劣天气是导致首季经济活动疲弱的主要原因，她还指出，就业市场状况继续改善。

美联储周三宣布，进一步削减购债规模。叶伦暗示，将在今年秋季结束购债，并在停止购债约六个月后开始升息。

上周初请失业金人口四周均值触及逾三个月来最低，该数据消除了单周数据的波动性，能更好地反应就业市场的基本状况。

上周数据覆盖的时间段与3月非农就业报告收集数据的时间有重合。

在2月就业报告公布后，3月报告公布前的这段时间，请领失业金人口减少了1.4万人，显示就业增长进一步改善。受恶劣天气影响，去年底到今年初就业增长放缓。

苏格兰皇家银行的经济学家Guy Berger表示，“3月上半月，裁员情况有所减少。这与3月就业岗位将出现增长的预期相吻合。”

**楼市仍然疲弱**

另外，全美不动产协会(NAR)报告，2月成屋销售按月减少0.4%，年率为460万户。

这是2012年7月以来最低水平。在过去七个月中，有六个月成屋销售下降。

除严寒天气影响了房屋的销售外，自去年夏季以来楼市的基本面也有所转弱，因抵押贷款利率攀升。借贷成本增加，加之高房价，令越来越多的美国人难以承受。

2月二手房售价中值同比上涨9.1%。

另外，市场上待售房屋的供应也不足。

法国巴黎银行驻纽约的经济学家Laura Rosner表示，“大趋势仍然是潜在需求疲弱，自去年夏天抵押贷款利率攀升以来，全美各地的成屋销售都呈现持续回落的状态。”(完)