重温稿-《综述》美国就业市场冬去春来，就业岗位持续大幅增长

* 3月非农就业岗位增加19.2万个，之前两个月数据被上修

* 失业率持平在6.7%，但更多美国人找工作

* 就业参与率触及六个月高位

* 工时指标攀升，显示经济成长开始加速

路透华盛顿4月4日 - 美国雇主上月积极招聘，工人投入工时也在增加，这是迄今美国经济突破寒冬束缚的最强劲迹象。

另外，上月失业率保持在五年低位附近，尽管美国人涌入就业市场找工作，这也显示出美国经济的稳健。

“数据强劲到能够显示经济回到正轨，但还没有强劲到能够令美联储必须开始考虑真正的加息。”Naroff Economic Advisers主管Joel Naroff表示。

美国劳工部周五报告，3月非农就业岗位增加19.2万个，2月为增加19.7万个。失业率仍持稳在6.7%。

这份备受关注的就业报告显示随着经济加速，民间就业终于回到衰退前的高峰。从制造业和服务业数据，到汽车销售数据都暗示，第一季结束时经济有较强的潜力。今日公布的就业数据也证明了这一点。

去年底和今年初，异常寒冷的天气拖累经济活动。企业减少库存，长期失业福利到期以及削减食品救济等因素使经济成长进一步受创。

美国首季经济成长年率估值低见0.6%，但分析师预计第二季经济成长将接近3%。

“报告显示首季结束时经济动能增强，这种动能将可能延续至第二季，带动经济成长。” American Institute for Economic Research资深研究员Robert Hughes表示。

3月企业招聘的速度接近市场预期，但之前两月的数据被上修，显示就业岗位较之前公布的增加3.7万个。

就业岗位和每周平均工时双双攀升，一项衡量总工时的指标录得逾七年来最大增幅，显示经济成长开始加速。

美国股市受数据影响开高，但之后转跌，公债价格走高，美元指数下滑。

**家庭调查结果强劲**

去年12月，就业增长大幅减少。尽管政府公布的对雇主的最新调查结果显示的招聘步幅令人释然，但也只不过是显示经济重拾小幅成长的态势。

另一项规模较小的对家庭的调查显示，就业岗位有更大幅度的增长，失业率就是根据此项调查计算得出的。反映民众对就业市场信心的指标-就业参与率也攀升。

就业参与率触及六个月高位63.2%。另一项更全面反映就业市场体质的指标适龄人口就业率触及2009年夏季以来最高水平。

就业增长步伐企稳应使美国联邦储备理事会(FED/美联储)放心缩减购债刺激规模。不过，失业率仍然高企应该也更加坚定了联储在一段时间内保持低利率的决心。

美联储主席叶伦曾指出，长期失业，或因找不到全职工作被迫做临时工的人口数量异常庞大，这是美联储保持超宽松货币政策的理由之一。

3月找工作时间不少于6个月的人数减少约10万，至370万，但因经济原因做临时工的人口数量小幅增加。

“叶伦的关注点仍显示就业市场有大量闲置，”法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer表示，“美联储有足够空间实施宽松政策，我们预计升息还需耐心等待。”

部分分析师称，近期薪资增加可能暗示就业市场收紧，美联储可能需要密切关注。不过，3月民间行业的平均时薪下降。

3月的就业岗位增长全来自民间行业，政府部门没有增加就业岗位。到目前为止，民间行业已完全恢复了2007-2009年衰退期间砍掉的岗位。

制造业就业岗位减少1,000个，结束七个月连续增加的趋势。自11月大增后，制造业就业岗位增长持续放缓。但由于3月汽车销售大幅增长，未来数月招聘可能反弹。

建筑业就业岗位增加1.9万个。尽管楼市尚未摆脱颓势，该行业招聘仍连续第三个月增加。临时岗位3月大幅增加，这对未来招聘是个好兆头。(完)