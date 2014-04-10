《综述》美国一周初请失业金人数降至七年低点，再显经济动能

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
截止3月的一年进口物价下滑0.6%，表明进口通胀依然疲弱，而这有助于遏制国内物价压力。
“美国不会输入通胀，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称，“如果从美联储观察的通胀指标来看，目前没有来自海外的通胀压力。”
3月进口食品价格跳涨3.7%，为2011年3月以来最大涨幅，2月则为下滑0.7%。3月进口燃料价格上涨1.2%，涨速较2月的5.3%放缓。
剔除食品和燃料的进口物价上升0.2%，2月则为下滑0.1%。
劳工部报告还显示，3月出口物价上涨0.8%，为2012年9月以来最大涨幅。2月为上扬0.7%。截止3月的一年出口物价上升0.2%。(完) (编译 李爽/侯向明/王兴亚/许娜；审校 龚芳/戴素萍)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。