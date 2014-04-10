《综述》美国一周初请失业金人数降至七年低点，再显经济动能

截止3月的一年进口物价下滑0.6%，表明进口通胀依然疲弱，而这有助于遏制国内物价压力。

“美国不会输入通胀，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称，“如果从美联储观察的通胀指标来看，目前没有来自海外的通胀压力。”

3月进口食品价格跳涨3.7%，为2011年3月以来最大涨幅，2月则为下滑0.7%。3月进口燃料价格上涨1.2%，涨速较2月的5.3%放缓。

剔除食品和燃料的进口物价上升0.2%，2月则为下滑0.1%。