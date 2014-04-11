《综述》美国生产者物价录得九个月最大涨幅，消费者信心触及九个月高位

* 美国生产者物价指数3月上扬0.5%，为6月来最大涨幅

* 核心PPI攀升0.6%，为三年来最大升幅

* 4月消费者信心触及九个月高位

路透华盛顿4月11日 - 美国3月生产者物价指数(PPI)录得九个月来最大月度涨幅，因食品和贸易服务成本急升，表明生产领域的价格有所攀升。

周五公布的另一项数据显示，4月消费者信心触及九个月高位，巩固了寒冷天气拖累年初经济活动后，经济重拾动能的观点。

劳工部表示，经季节性调整后，3月最终需求生产者物价指数增长0.5%，为去年6月以来最大月度升幅，2月为下滑0.1%。

分析师曾预计生产者物价指数仅增长0.1%，他们对上月的增幅感到不解。

政府对PPI的分项指标进行了调整，纳入了服务业和建筑业。由于调整的时间不长，因此很难判断未来的趋势。

“过去数月的恶劣天气可能导致物价失真，4月批发物价增幅将回落，”PNC Financial Services的高级分析师Gus Faucher表示。

“但也存在物价上涨加速的可能性，因近期薪资增长有所加速，且需求增加，促使企业上调价格。”

扣除波动性较大的食品和能源成本的所谓核心PPI攀升0.6%，为2011年3月以来最大月度升幅。2月最终需求核心PPI回落0.2%。

从较长时间来看，覆盖范围更广的PPI紧跟消费者物价指数的走势。通胀一直处于非常低的水平，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)得以保持其宽松货币政策以支撑经济。

另一项数据显示，4月初汤森路透/密西根大学消费者信心指数攀升至82.6，为7月以来最高，3月为80.0。

“我们认为是天气状况改善，以及经济和就业前景更趋乐观导致消费者信心反弹，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。

美国金融市场对该数据反应冷淡。

**猪肉和香肠价格飙升**

上月，食品价格跳升1.1%，为去年5月以来最大月度增幅，2月为增长0.6%。

猪肉成本急升推高食品价格。猪肉价格录得2008年8月以来最大升幅。香肠、熟肉以及盒装肉价格增幅为1980年8月以来最大。

食品价格上月连升第三个月，部分诱因是西部天气干旱。

最终需求服务价格跳涨0.7%，为2010年1月以来最大月升幅，2月为下滑0.3%。

在截至3月的一年间，生产者物价增长1.4%，为七个月来最大年增幅，2月同比增长0.9%。

另一项衡量核心生产者物价的指标--扣除食品、能源和贸易服务价格的最终需求PPI攀升0.3%，2月为增长0.1%。