《综述》3月零售销售数据向好，美国经济嗅到了春的气息

* 美国3月零售销售增长1.1%

* 零售销售普涨，增幅为一年半最大

* 核心零售销售增长0.8%

路透华盛顿4月14日 - 美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。

周一的报告是最新的证据，预示在年初异常寒冷和多雪的冬季牵绊了经济活动后，经济成长势将在第二季加速。

“在异常寒冷的冬季结束后，美国经济将在3月反弹的可能性正逐步增加，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

美国商务部周一表示，3月零售销售增长1.1%，为2012年9月以来最大月增幅，因绝大多数类别的零售销售均出现增长。

2月零售销售增幅从0.3%上修至0.7%。分析师预计，3月零售销售仅增长0.8%。零售销售占消费者支出的三分之一。

该数据加上花旗集团 季度盈利改善的财报提振在近几个交易日大跌的美股反弹。美元指数走强。美国公债价格下滑。

零售销售和就业数据表明，在严寒多雪的天气去年底和今年初拖累经济活动后，美国经济在首季末重拾动能。

2月和3月就业岗位每月平均增加19.5万个，初请失业金人口4月初降至衰退前水平。

这些利多的信号也擦亮了今年将是2007-09年衰退结束后经济成长最快一年的希望。

“这不是脆弱的经济。经济成长的关键-消费者回来了，有了消费者的帮助，今年经济成长将更快。” Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ首席金融分析师Chris Rupkey表示。

纽约联储周一发布的另一报告显示，上月民众对就业市场的信心增强，尤其是较年轻的员工认为如果丢掉目前的工作，找到新工作的机会增加。

**经济成长稳步加快**

零售销售数据一度令一些分析师上调首季经济成长预估，但在商务部公布的另一份报告显示，2月不包括汽车的零售库存仅增长0.2%，1月为增长0.6%后，他们又匆忙下调了预估。

企业在去年下半年囤积了过多的库存，为消化积压库存，企业减少了订货量。

这导致库存/销售比触及2009年9月以来最高。但随着消费者消费意愿回升，家庭财富不断增加，企业会有能力消化掉积压的库存。

首季国内生产总值年增幅的预估区间低至0.5%，但许多分析师预计第二季及今年余下时间的经济增幅约为3%。

不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的所谓核心零售销售3月增长0.8%。核心零售销售中所包括的项目与GDP中消费者支出项目最为接近。

2月核心零售销售被上修为增长0.4%，前值为增长0.3%。

“这表明在前两个月出现较大波动后，家庭支出在首季结束时保持非常稳健的增幅，” 道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

“由于天气转暖进一步提振消费者支出，上月零售销售稳步增长的势头可能在未来一两个月持续，这将确保个人支出活动继续为经济活动提供重要支撑。”

上月的汽车和零部件零售销售猛增3.1%，为2012年9月以来最大月增幅。3月不计汽车的零售销售增长0.7%，为一年最大增幅。

3月建材和园艺设备商店的销售增长为八个月来最大。不过，电子和电器商店的销售3月下降，汽油零售销售也回落。不包括汽油的零售销售攀升1.4%，为四年来最大月升幅。