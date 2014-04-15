《综述》美国3月消费者通胀上扬，但尚不足以撼动美联储低利率政策

* 3月消费者物价指数上扬0.2%

* 升幅主要来自于食品价格和住房成分攀升

* 核心CPI上扬0.2%

路透华盛顿4月15日 - 美国3月消费者物价小幅上扬，可能暗示通胀下滑的趋势行将结束。

尽管上月消费物价上涨可能缓解部分美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对通胀过低的担忧，但价格压力仍处在相当低的水平，足以使美联储在一段时间内保持利率在近零水平。

“通胀会加速吗？的确有一些迹象显示物价会加速攀升，但幅度不大，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

劳工部周二公布，3月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%，因食品价格和住房成本，尤其是房租，涨幅抵消了汽油价格的跌幅。

2月CPI涨幅为0.1%。分析师之前预计，3月CPI增长0.1%。

在截至3月的一年间，CPI增长1.5%，2月的年增幅为1.1%。

不包括波动性较大的能源和食品价格，3月核心CPI增长0.2%，2月增幅为0.1%。

在截至3月的一年间，核心CPI上扬1.7%，2月年涨幅为1.6%。

“尽管对很多担心通胀下滑的人而言，消费者物价上涨是吉兆，但对总体经济而言，除非薪资也一同攀升，否则这并不是好事，”FTN Financial的经济学家Jay Morelock表示。

美联储设定的通胀目标为2%，且密切关注一项比CPI更低的指标。预计美联储将在今年晚些时候结束大规模刺激计划中的每月购债操作。

**楼市表现挣扎**

尽管美国国内需求正逐步反弹，且劳动力供应有所收紧，但诸如楼市等经济中的部分领域的表现仍然挣扎，多数经学家预计，美联储不会在2015年下半年前首次升息。

自2008年12月以来，美联储一直保持指标隔夜利率在近零水平。

周二公布的另一项数据显示，4月美国建筑商信心仍然不振。4月NAHB/富国房屋市场指数仅小升1点，至47，分析师的预估为50，3月为被下修至46。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。4月读数是连续第三个月在50以下。

针对购房者的信贷条件收紧，以及建筑用地和建筑工人供应短缺阻碍了楼市的复苏。楼市增长放缓也拖累了制造业活动。

在今日出炉的另一份报告中，纽约联储表示，纽约州4月制造业指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0.

纽约州制造业指数骤降的原因是新订单减少。尽管该地区制造业活动增长放缓，但4月制造商仍勉力推高价格。

4月制造商物价获得指数跳升，但未来物价获得指数急跌。

“只有物价进一步上涨，才能使企业相信价格升势可以持续，”Naroff说，“如果企业认为价格涨势无法持续，则通胀在短期内大幅攀升的可能性不高。”

上月，消费者物价攀升受助于食品价格跳涨0.4%，2月食品价格也录得了相同的升幅。美国西部的干旱推高了肉类、奶制品、水果和蔬菜的价格。

物价可能会进一步攀升，因4月生产商购买食品的价格录得了10个月来最大涨幅。4月汽油价格连续第三个月走低。

在核心CPI中，住房成分增加0.3%，占核心CPI总增幅的近三分之二。其中房租上涨了0.3%。