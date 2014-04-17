《综述》美国初请失业金和制造业数据良好，或暗示复苏步伐快于决策者预期

* 美国上周初请失业金人数增加，但仍在衰退前水准

* 初请失业金人数四周均值处于六年半低位

* 大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张速度为七个月最快

路透华盛顿4月17日 - 美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。

在摆脱严冬的束缚后，美国经济重振旗鼓，可能在今年晚些时候加速复苏。

“数据为经济在第二季初展现出正面动能的看法增添了更多例证，”富国证券的高级经济学家Sam Bullard表示。

美国劳工部周四公布，截至4月12日当周初请失业金人数小增2,000人，经季节性调整后为30.4万人，但仍接近之前一周触及的六年半低位。

分析师原先预计，该周初请失业金人数增至31.5万人。初请失业金人数四周移动均值触及2007年10月以来最低水平。

另一项数据显示，费城联储4月制造业数据从3月的9.0增至16.6，为七个月来最高，且超过了分析师预估的增长至10.0。

指数高于零显示该地区制造业活动扩张。该指数的调查范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部和特拉华州。数据显示，新订单和发货量激增。制造业就业分项指数也跳涨，工人的工作时间高于3月的水平。

美国股市基本持平，因科技巨擘谷歌 和IBM 公布的业绩平淡无奇，抵消了相当乐观的经济数据带来的提振。

这是显示经济恢复增长的最新一组数据。3月零售销售和工业生产数据十分强劲。继12月增速放缓后，就业增长开始加速，经济中也出现了少量的通胀。

严冬加上出口疲弱和企业库存增加，预计会拖累首季经济成长年率放缓至1.5%左右，去年第四季经济增长2.6%。

但随着天气因素的影响消退，以及企业库存被消化，预计经济将在第二季反弹。第二季国内生产总值(GDP)增长预估区间高端为3.6%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三表示，经济在2016年底恢复到接近充分就业水平是“非常合理”的预期。

**数据向好**

部分分析师认为，近期公布的一系列向好的经济数据，特别是就业市场指标，显示经济中的闲置产能并不太多，与决策者的看法相左。

“初请失业金人口数据也显示，就业市场可能正以较决策者预期更快的速度向美联储设定的就业市场目标靠近，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

此次初请失业金人口数据覆盖的时间包括在4月非农就业报告数据收集的范围之内。尽管上周初请失业金人口增加，但在3月非农就业报告发布后，4月报告公布前这段时间内，初请失业金人口减少了1.9万人，暗示就业增长加速。

2月和3月就业岗位平均每月增加约19.5万，期间失业率保持在五年低位6.7%附近。

诸如职位空缺、失业时间和短期失业等就业市场指标显示，就业市场供应有所收紧。

就业市场体质可能是决定美联储何时开始上调指标利率的最重要因素。美国联邦基金利率自2008年12月以来一直保持在近零水平。

市场预计，美联储将在今年晚些时候结束购债计划，多数分析师预计，美联储将在2015年下半年首次升息。

今日的数据还显示，截至4月5日当周，续请失业金人口减少1.1万，至274万人，为2007年12月以来最低。

“在就业市场状况更加乐观的大背景下，续请失业金人口继续减少令人鼓舞，这表明工人们并没有因灰心丧气而退出劳动力大军，他们可能是在寻找收入更高的工作，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。(完)