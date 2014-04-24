《综述》美国3月耐久财订单强劲增长，经济复苏看似已成定局

* 3月耐久财订单增长2.6%

* 核心资本财订单跳增2.2%

* 各类订单全面攀升

* 上周初请失业金人口增加2.4万，四周均值小幅增加

路透华盛顿4月24日 - 美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。

年初经济成长放缓，因异常寒冷的天气阻碍了经济活动。周四出炉的耐久财订单数据强劲，进一步证实经济的严冬已经过去。

“经济正以坚实的步伐成长。目前来看，前景一片光明，”三菱东京日联银行的首席金融经济学家Chris Rupkey表示。

美国商务部周四公布，耐久财订单上月增长2.6%，因对各类耐久财的需求全面攀升。2月增幅为2.1%，分析师预期为增长2.0%。耐久财是指使用年限在三年以上的商品。

耐久财订单，与工业生产、零售销售和就业数据等一系列近期公布的指标显示，在首季成长放缓后，美国经济成长开始加速。

受恶劣天气和去年遗留库存迫使企业减少商品采购的影响，今年首季经济成长预计将大幅放缓。

长期失业救济到期和削减食品补贴也在一定程度上削弱了经济的成长动能。

尽管首季国内生产总值(GDP)增幅估计仅为1.5%左右，但预计第二季经济将以超过3%的速度增长。去年第四季的增幅为2.6%。

数据未能在美国金融市场掀起任何波澜，投资者对乌克兰紧张局势升级保持警惕。

**预计今年下半年经济加速成长**

耐久财数据显示，3月不包括飞机的非国防资本财订单大增2.2%，2月为回落1.1%。这项指标反应了企业的支出计划，备受市场关注。

分析师之前预计，这些所谓的核心资本财订单上月增长1.5%。

“这标志着到目前为止，经济复苏出现重大转变，让我们对经济在严冬过后补涨，并在今年下半年加速复苏的前景更加乐观，”Mesirow Financial的首席经济学家Diane Swonk表示。

用于计算政府GDP指标中的设备支出项目的核心资本财付运增长1.0%。2月增幅为0.7%。

制造业增强应有助于抵消楼市疲弱对经济的拖累，并使美国联邦储备理事会(FED/美联储)得以继续削减购债规模。

预计美联储不会在2015年下半年之前升息。联储将在下周举行政策会议。

今日公布的另一项数据显示，截至4月19日当周，美国初请失业金人口增加2.4万人，经季节性调整后为32.9万人。

不过，分析师表示，初请失业金人口增加可能反映出，由于今年的复活节晚于往年，加大了数据调整以反映季节性波动的难度，并不表示就业市场复苏脱离轨道。

“数据仍与就业市场良性增长的趋势一致。就业市场的整体状况并未出现实质性改变，我们预计4月非农就业报告仍将十分强劲，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Yelena Shulyatyeva表示。

初请失业金人口四周均值仅小增4,750人，至316,750人，距离衰退前的水平并不太远。四周均值消除了单周数据的波动性，能更好地反应就业市场的潜在状况。

截至4月12日当周，续请失业金人口降至2007年12月以来最低。当周包括在美国政府计算月度失业率的调查时间范围内。