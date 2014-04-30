《综述》美国经济首季停滞不前，但已能看到乌云上的那道银边

* 首季成长大幅放缓至0.1%

* 寒冷天气和积压库存拖累GDP成长

* 出口也不给力，但消费者支出强劲增长

路透华盛顿4月30日 - 美国经济首季几无增长，因出口骤降，企业库存增长速度为近一年来最慢，不过经济活动已显露出反弹的苗头。

美国商务部周三公布，首季国内生产总值(GDP)按年增长0.1%，为2012年第四季以来最慢增速。

经济增速从去年第四季的2.6%大幅放缓，且低于分析师预期的增长1.2%。成长放缓部分是因冬季天气异常寒冷干扰经济活动，导致企业支出到房屋建设等领域的活动均萎缩。

今日稍后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将结束为期两天的会议，并发布政策声明。

尽管成长疲弱部分归咎于恶劣天气，但经济增长如此大幅度地放缓，可能使美联储决定进一步缩减购债刺激规模时传递出的信息变得有些令人费解。

受数据影响，美国股市小跌，美国公债价格由跌转升。

不过，首季成长停滞可能只是暂时现象，近期的数据已表明，经济在首季末显现出反弹的力道。

另外，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加22万人，高于分析师预期的21万，为11月以来最高水平。3月增幅从19.1万上修至20.9万人。

“经济在首季的疲弱表现不会延续至第二季，”PNC Financial Services的高级经济学家Gus Faucher表示。

经济学家预计，恶劣天气拖累GDP成长减少1.4个百分点。但政府并未提供天气因素对成长造成的影响的详细信息。

**库存增长放缓**

美国企业库存去年第四季累积增长1,117亿美元，而今年首季仅增长874亿美元，为去年第二季以来最低增幅。

库存增长放缓导致首季GDP成长减少了0.57个百分点。

贸易也拖累经济成长，导致GDP增幅下降0.83个百分点，部分原因是恶劣天气导致商品滞留在码头，无法付运。首季出口下降7.6%，为五年来最大月度降幅，去年第四季为增长9.5%。

库存和贸易两大因素给GDP成长造成了1.4个百分点的拖累。一项扣除出口和库存、衡量国内需求的指标增长了1.5%。

占美国经济活动三分之二的消费者支出首季增长3.0%，因冬季期间取暖需求相关服务的支出激增，且平价医保法案的实施也带动支出增加。

首季服务支出增速为2000年第二季以来最快。

不过，商品支出增长大幅放缓，显示寒冷天气导致人们减少步行购物。消费者支出去年第四季猛增3.3%。

恶劣天气还导致企业设备支出减少。尽管诸如天然气开采等非住宅建设投资反弹，但幅度不大。企业设备支出降幅为近五年来最大。

住宅建设投资连续第二季减少，部分受累于天气因素。但过去一年抵押贷款利率攀升也难辞其咎。