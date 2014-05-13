《综述》美国4月零售销售增长放缓，但无碍成长前景

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 4月零售销售增长0.1%，远逊预期
* 核心零售销售回落0.1%
* 进口物价下降0.4%，燃料价格走低
路透华盛顿5月13日 - 美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。
美国商务部周二公布的数据显示，4月零售销售仅小增0.1%，受累于家具店、电子和家用电器商店，餐馆和酒吧，以及线上零售商销售减少。
“消费者在寒冬过后大举采购了一番，现稍作喘息，但在今年剩余时间，消费者支出仍可能继续强劲增长，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示。
占消费者支出三分之一的零售销售3月增长1.5%，为四年来最大月度增幅。2月也有不俗的表现，反应年初被冬季严寒天气抑制的消费者需求得到释放。
分析师之前预计，4月零售销售增长0.4%。他们表示，复活节晚于往年可能加大了缓和零售销售数据季节性波动的难度，导致3、4两月的数据出现巨大落差。
数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数走高。美国股市小涨，道指和标普500指数均攀升至纪录高位。
就业、制造业和服务等一系列数据均显示，经济在第二季度初恢复强劲增长。受恶劣天气和企业补充库存速度缓慢拖累，美国经济首季成长放缓至0.1%。
不过，首季产出数据可能被下修，显示经济活动萎缩。商务部今日公布的另一项数据显示，不包括汽车的零售库存3月基本持稳。
政府在上月初步估算首季国内生产总值(GDP)成长率时，假定零售库存会大幅增加。3月的贸易、建筑支出和工厂库存数据也暗示，GDP数据可能被下修。政府在估算GDP数据时，这些数据也尚未就绪。
但本季经济成长预计将超过3%。
**消费者保持谨慎**
另外，一项衡量消费者支出的数据--核心零售销售4月回落，但分析师称，年初经济成长疲弱可能使家庭在支出时更趋谨慎。
“在数据证实经济增长势将反弹之前，消费者的支出习惯可能更趋谨慎，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。
扣除了汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月回落0.1%。核心零售销售与GDP中反应消费者支出的项目最密切相关。
3月核心零售销售增长1.3%。分析师基本未受4月数据回落的影响，称第二季消费者支出势将连续第三季度强劲增长，因就业市场正逐步改善。
“尽管总的来看，4月零售销售数据表现疲弱，但主要是因3月数据十分强劲所致，第二季消费者支出先扬后抑的走势，并不影响本季消费者支出强劲的总体趋势，”法国巴黎银行驻纽约分析师Bricklin Dwyer表示。
劳工部今日公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.4%，3月为增长0.4%。4月进口物价同比下跌0.3%。
进口物价回落扶助使通胀保持在低位。经济中缺乏通胀压力，表明美国联邦储备理事会(FED/美联储)可以在就业市场闲置开始减少的情况下，继续保持非常宽松的货币政策一段时间。
美联储在2008年12月将指标利率降至0-0.25%的纪录低位，并承诺将保持利率在低位，直至经济恢复健康成长。美联储目前正在逐步缩减购债刺激规模，以减少向经济中注入的流动性。
尽管电子和家用电器商店、家具店和食品服务和饮料等销售下降限制了上月零售销售的表现，但汽车经销商的销售增加。
建材、园艺设备和用品经销商、服装店和运动用品商店的销售也增加。(完)
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