《综述》美国民间招聘放缓但服务业成长加速，经济复苏势头不改

* 美国5月民间就业岗位增加17.9万个

* 5月服务业成长加速

* 美国贸易赤字4月扩阔至两年高位

路透华盛顿6月4日 - 美国企业5月招聘人数远低于预期，但服务业成长加速，支持了美国经济在年初萎缩后正重拾动能的观点。

周三公布的另一项数据显示，美国贸易赤字4月触及两年来最高水平，进口攀升至纪录高位凸显经济的韧性。

“5月民间就业岗位增幅略逊于预期，但进口攀升，看似经济正在稳步增长，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，低于分析师预估的增加21万，且为1月以来最小增幅。4月增加的就业人数从22万人下修至21.5万人。

美国政府将在周五发布月度非农就业报告。但从历史记录看，民间就业数据与政府就业报告间的关联度不大。一项路透调查显示，分析师预计5月非农就业岗位增长21.8万个，4月为猛增28.8万。

另外，美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长，因新订单和企业活动跳升。ISM公布，5月非制造业指数升至56.3，预估为55.5，4月为55.2。

美国商务部周三公布，美国4月贸易逆差增长6.9%，至472.4亿美元，为2012年4月以来最大逆差。美国4月出口为1,933.5亿美元，较前月下滑0.2%，进口为创纪录的2,405.8亿美元，较前月增长1.2%。

**贸易逆差再度扩阔**

美国金融市场对贸易数据反应冷淡。

经通胀调整后，贸易逆差从3月的509亿美元增至538亿美元，表明贸易活动仍对第二季经济成长构成拖累。

贸易活动导致首季国内生产总值(GDP)增幅下降了近一个百分点。美国经济第一季萎缩1.0%。

尽管有迹象显示，GDP增长在第二季反弹，但可能无法超过很多经济学家预计的3.5%的增幅。

巴克莱将第二季GDP增长预估下调0.1个百分点，至2.9%。摩根士丹利将增幅预估从4.0%调降至3.5%。

但4月进口增长1.2%，至历史高位2,406亿美元，显示经济的潜在劲道。4月汽车、资本财以及食品和消费品进口均触及纪录高位。

“资本和耐久财进口猛增，暗示经济活动加速，且国内需求持续，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

与欧盟和德国的贸易逆差均触及创纪录水平。从韩国的进口也触及纪录高位。

从中国的进口增长16.3%，使政治敏感度极高的美中贸易逆差从204亿美元增至273亿美元。4月总体出口减少0.2%，至1,933亿美元。