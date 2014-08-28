《综述》美国第二季GDP增幅被上修，初请失业金人口连降第二周

* 美国第二季GDP增长年率被上修至4.2%

* 得益于企业支出和出口被上修

* 最新一周初请失业金人口续降

路透华盛顿8月28日 - 美国经济第二季增幅较最初的估计更为强劲，国内需求对经济成长的贡献增加，企业补充库存的贡献减少。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长4.2%，前值为成长4.0%，得益于企业支出和出口被上修。

另外两项数据显示，上周初请失业金人口连续第二周下降，成屋待完成销售跳增，表明经济表现亮丽。

“我们预计今年下半年经济将继续保持3%以上的增幅，凸显随着闲置产能逐步被消化，经济反弹势头不断增强，”道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg表示。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美国股市走低，因交易商对乌克兰局势保持警惕，之前，乌克兰指责俄罗斯再度侵入该国东部地区。美国公债价格攀升，因乌克兰危机催生避险买盘。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少1,000人，至29.8万人，为连续第二周减少，凸显就业市场基本面不断改善。

另外，全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋待完成销售指数较上月上升3.3%，至105.9，为2013年8月来最高，预估为增长0.5%。

该数据又一次证明，楼市复苏重新回到正轨。2013年下半年，因抵押贷款利率上调导致楼市复苏停滞。

第二季GDP各个分项指标的表现更加令人鼓舞，经济各领域全面增长。

国内需求激增3.1%，为2010年第二季以来最快增速，前值为增长2.8%，表明在首季受严寒天气拖累萎缩后，经济增长变得更加强韧。

不过，经济全面成长尚不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息，因就业市场仍存在闲置劳动力，且通胀仍将低于美联储设定的2%的目标。

“我们还有很长的路要走。因此，美联储仍对以多快速度升息保持谨慎，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

接受路透调查的分析师原本预计，第二季GDP增幅将被下修至3.9%。美国经济首季萎缩2.1%。

**收入持续增加**

衡量经济增长收入部分的指标国内总收入猛增4.7%，为2012年首季以来最快增速，与第二季就业岗位强劲增长的情况相符。

此项指标首季下降0.8%。尽管首季个人收入增长被小幅下修，但第二季个人收入增长终值要比最初的估计强劲的多。

企业税后获利第二季反弹，触及三年高位，红利折旧政策到期导致企业获利首季下降。

消费者支出增幅仍为2.5%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

第二季，企业累积了价值839亿美元的库存，少于934亿美元的初估值，对GDP增长的贡献从最初估计的1.66个百分点降至1.39个百分点。

库存增幅被小幅下修，表明积压库存减少，这对第三季GDP增长而言是个好兆头。

尽管贸易连续第二季拖累成长，但出口增长从最初估计的9.5%被上修至10.1%。企业在设备和诸如天然气开采等非住宅建筑方面的支出被上修。