《综述》美国消费者支出下降，但消费者信心攀升至七年高位

国际油市：俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
* 美国7月消费者支出下降0.1%
* 经通胀调整后支出减少0.2%
* 储蓄增至2012年12月以来最高水平
* 8月消费者信心攀升至七年高位
路透华盛顿8月29日 - 美国7月消费者支出下降，为六个月来首次，但8月消费者信心攀升至七年高位，表明消费者减少支出可能只是暂时的。
周五公布的另一项数据显示，中西部制造业活动扩张速度大大加快，表明经济基本面较为强劲。
“就业市场强劲增长，消费者信心触及周期高位，这应在未来数月继续支撑消费者支出，扶助国内生产总值(GDP)在今年下半年保持不低于3%的增速，”道明证券驻纽约的美国分析师Gennadiy Goldberg表示。
美国商务部报告称，7月消费者支出回落0.1%，6月为增长0.4%。
分析师原本预计7月消费者支出增长0.2%。经通胀调整后，消费者支出下降0.2%，6月为增长0.2%。
汽车购买量减少，公用服务需求小降，以及家庭减少其他项目的开支导致消费者支出下降。
第三季第一个月的消费者支出疲弱使当季成长预估面临下档风险。不过，多数经济学家仍预计，第三季经济将继续保持强劲增长，因消费者信心高涨，且就业、制造业和企业支出稳健增长。
楼市和政府支出等领域也在逐步复苏。
今日公布的另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为82.5，为2007年7月以来最高。高于上月的81.8。
这比路透调查分析师给出的预估中值80.1高。
"这与消费者支出持续小幅增长的趋势相一致，"巴克莱的首席美国分析师Dean Maki表示。
第二季消费者支出按年增长2.5%，扶助提振美国经济第二季成长4.2%。
**储蓄增加**
消费者支出增长的步伐滞后于收入增长，但分析师预计，未来将迎头赶上。7月收入增长0.2%，6月增幅为0.5%。
由于家庭削减支出，储蓄触及2012年12月以来最高水平。储蓄增长对未来的消费者支出而言也是个好兆头。
消费者支出不振，导致7月通胀压力温和，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)得以在较长时间内保持指标利率在近零水平，以待薪资成长加速。
7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，为2月以来最小升幅。在截至7月的一年中，PCE物价指数攀升1.6%，6月上升1.6%。
扣除食品和能源等波动性较大的商品，核心PCE物价指数小升0.1%，与6月升幅持平。
截至7月的一年间该指数上扬1.5%，仍低于美联储设定的2%的目标。6月的升幅也是1.5%。
另外，供应管理协会(ISM)8月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至三个月高位64.3，7月为52.6，预估为56.0。这是该指数自1983年7月以来最大的月度点数涨幅，从7月所创的13个月低位大幅反弹。 (完)
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.7% +5.7% 1400 美国消费者信心指数
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五