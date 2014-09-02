《综述》美国制造业指数和建筑支出触及多年高位，显示经济成长强健

**建筑数据乐观**

美国商务部公布，7月建筑支出增长1.8%至五年半高位，增幅亦为2012年5月来最大 。这突显了经济成长靓丽的景象。

此外，5月和6月的建筑支出均上修，使得一些分析师预计，政府将在本月稍晚把第二季国内生产总值(GDP)环比年率上修0.2个百分点至4.4%。

第三季经济增长预估区间顶端目前位于3.5%，部分分析师表示，如果经济数据持续表现强劲，则可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早加息。

“我们认为，美联储将在9月政策会议上调整前瞻性政策指引，变得更趋中性，来为2015年初加息留出空间，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

州政府和地方政府项目支出跳增3.4%，抵消了联邦政府支出下降1.1%的影响，为7月建筑支出提供助力。