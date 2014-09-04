《综述》美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速，经济前景光明

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
数据相当乐观，加上欧洲央行(ECB)降息，帮助提振美股，同时美元兑欧元升至14个月高位。而美国公债价格则下跌。
7月出口增长0.9%达到纪录高位，汽车和非石油出口激增至历史最高。
这充分抵消了进口增长0.7%的表现。进口增长主要由食品和汽车带动，显示出内需的潜在力道强劲。
在美国能源业繁荣发展的背景下，石油进口再次下滑，令石油短缺降至2009年5月以来最低水平。
不过对中国的贸易逆差创下纪录高位，这项数据在政治上比较敏感。(完) (编译 王兴亚/许娜/王丽鑫； 审校 徐文焰/戴素萍)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)