《综述》美国民间就业增长放缓但服务业扩张加速，经济前景光明

数据相当乐观，加上欧洲央行(ECB)降息，帮助提振美股，同时美元兑欧元升至14个月高位。而美国公债价格则下跌。

7月出口增长0.9%达到纪录高位，汽车和非石油出口激增至历史最高。

这充分抵消了进口增长0.7%的表现。进口增长主要由食品和汽车带动，显示出内需的潜在力道强劲。

在美国能源业繁荣发展的背景下，石油进口再次下滑，令石油短缺降至2009年5月以来最低水平。