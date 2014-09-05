《综述》美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个

路透调查显示，民间部门或增加20.6万个岗位，总体增长多数料来自该部门。7月为增加19.8万。

尽管制造业就业岗位预计连续第13个月增加，但在7月大增2.8万个后，增速可能大幅放缓。7月增长反映出汽车制造商决定让组装线在夏季继续运转。