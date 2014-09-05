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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 12:48 BJT

《综述》美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个

路透调查显示，民间部门或增加20.6万个岗位，总体增长多数料来自该部门。7月为增加19.8万。

政府部门就业料增加1.9万。

尽管制造业就业岗位预计连续第13个月增加，但在7月大增2.8万个后，增速可能大幅放缓。7月增长反映出汽车制造商决定让组装线在夏季继续运转。

建筑业就业可能连续第八个月增加，零售业岗位或连续第六个月保持增长。

调查显示，平均每周工作时间或连续第六个月保持在34.5个小时。(完) (编译 王颖/朱晓军/许娜/王丽鑫； 审校 张荻/郑茵/艾茂林/徐文焰)
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