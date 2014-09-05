《综述》美国8月非农就业岗位料强劲增长，或连续七个月新增逾20万个

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透调查显示，民间部门或增加20.6万个岗位，总体增长多数料来自该部门。7月为增加19.8万。
政府部门就业料增加1.9万。
尽管制造业就业岗位预计连续第13个月增加，但在7月大增2.8万个后，增速可能大幅放缓。7月增长反映出汽车制造商决定让组装线在夏季继续运转。
建筑业就业可能连续第八个月增加，零售业岗位或连续第六个月保持增长。
调查显示，平均每周工作时间或连续第六个月保持在34.5个小时。(完) (编译 王颖/朱晓军/许娜/王丽鑫； 审校 张荻/郑茵/艾茂林/徐文焰)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。