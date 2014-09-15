《综述》美国制造业产出受汽车业拖累下降，但经济强劲增长的大趋势不变

* 8月美国制造业产出回落0.4%
* 总体工业生产下滑0.1%
* 纽约州制造业活动接近五年高位
路透华盛顿9月15日 - 美国8月制造业产出七个月来首次下降，但总体趋势仍与制造业稳步扩张的势头相一致。
周一公布的数据显示，纽约州9月制造业活动跳增至近五年来最高水平，这巩固了上述观点。
“8月制造业产出数据不佳可能是暂时性的，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示，8月制造业产出较前月下降0.4%，预估为增长0.3%。8月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.3%。
扣除汽车行业，制造业产出8月增长0.1%。第三季迄今，制造业产出按年增长4.6%，显示该行业将继续支持经济成长。
汽车产出上月急挫7.6%，7月为猛增9.3%。分析师将7月汽车业产出猛增归因于很难对数据进行季节性波动修正，因部分车商未像往常一样，关闭工厂进行夏季设备更新，而是让生产线继续生产。
由于汽车销售处于八年半高位，预计汽车生产将会反弹。
另一项数据显示，纽约联邦储备银行9月制造业指数从8月的14.69跳升至27.54，为2009年10月以来最高。
读数高于零，表明该地区制造业活动扩张。新订单指数从14.14升至16.86，而库存继续缩减，使订单和库存间的差额处于有利的水平。
**经济继续强劲增长**
“如果我们能透过官方数据的波动性看到更全面的状况，就能发现第三季美国经济仍在继续强劲增长，”Markit驻伦敦的首席分析师Chris Williamson表示。
预计第三季经济增长年率最高可达3.5%。第二季经济成长4.2%。
包括零售销售和楼市数据在内的一系列经济指标继续表现强劲，分析师称，这可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本周三结束两日会议后发布的声明中，持偏强硬的立场。
“投资者将不得不适应美联储将开始升息的现实，最大的可能性是在明年上半年，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。
美元兑欧元和英镑走强，美股涨跌互现。美国公债价格攀升。
矿业产出8月增长0.5%，公用事业产出反弹1.0%。
这部分抵消了制造业产出下降造成的拖累，使8月总体工业生产仅小幅下降0.1%。
8月制造业产能利用与从7月的77.6%下降至77.2%，8月总体工业产能利用率触及六个月低位78.8%。(完)