《综述》美国消费者物价近一年半来首度回落，美联储升息的迫切性降低

* 美国8月消费者物价回落0.2%

* 核心CPI持平，为2010年以来首次

* 报告显示通胀压力温和

路透华盛顿9月17日 - 美国8月消费者物价近一年半以来首次回落，且潜在通胀压力温和，这可能降低美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的迫切性。

美国劳工部周三公布：美国8月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.2%，因能源价格全面走低，抵消了物价和租房成本攀升产生的影响。

这是CPI自去年4月以来首度回落，7月为增长0.1%。分析师原预计8月CPI持平。

“经济中仍有大量的闲置，足以牢牢限制物价上涨的势头，这将支持那些认为在首次升息前需有耐心的联储决策者的观点，”Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis表示。

8月CPI同比增长1.7%，为五个月来最小同比增幅，7月为增长2.0%。

通胀在第二季加速增长，引发市场臆测美联储可能提前升息。但之后有所降温。

扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上月基本持平，为2010年10月来首次。7月为小升0.1%。

8月核心CPI同比增长1.7%，低于7月1.9%的增幅，也是3月以来最低同比增幅。

美联储设定的通胀目标为2%，且密切关注一项低于CPI的指标来判断经济的通胀压力。

数据公布后，美元兑一篮子货币走软，美国公债价格小幅攀升。美股走高。

今日稍后，美联储将结束为期两天的政策会议，按计划将在1800 GMT发布政策声明，市场将密切关注，从中寻找首次升息时机的线索。

许多分析师认为，美联储可能最早在明年6月升息，而利率期货直指首次升息时间是7月。美联储自2008年12月以来一直将指标利率保持在近零水平。

**薪资增长迟滞**

尽管经济看似已走上了可持续增长的道路，但薪资增长缓慢使物价压力处于较低水平。经通胀调整后的平均时薪8月增长0.4%，同比增幅也仅为0.4%。

另一项数据显示，9月建筑商信心跳升至近九年最高，他们报告自夏初以来，买家客流量大幅激增。

建筑商信心大幅提升凸显经济基本面不断改善。不过，从短期来看通胀仍然温和。

8月能源价格连跌第二个月，录得去年3月以来最大月度跌幅。能源价格普跌，汽油价格在7月回落0.3%后8月再度重挫4.1%。

食品价格在7月上涨0.4%后8月再度攀升0.2%，因加州干旱造成的影响继续发酵。

航空费用连续第二个月大幅下降也拖累核心CPI。服装和二手车价格回落也重压CPI。娱乐服务价格录得2009年12月以来最大月度跌幅，民用家具价格下跌。