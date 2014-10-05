《综述》美国9月非农就业增长超预估，支持美联储明年升息预期

* 美国9月非农就业岗位增加24.8万个

* 失业率降至5.9%

* 薪资增长停滞

路透华盛顿10月3日 - 9月美国雇主招聘步伐加快，失业率降至六年低点，这提升了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年中期升息的预期。

在11月4日国会选举之前，周五的非农就业报告将是对经济健康状况最重要的评估指标。

虽然奥巴马总统认为，经济改善过程中受到薪资增长疲弱的困扰，这种疲弱状况一直持续到上月，不过这次的就业数据也突显出今年在就业方面所取得的巨大进展。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。

“今天的就业报告显示，就业增长的状况终于看起来像是经济平衡扩张了，”Sonecon的分析师Robert Shapiro表示。

这个数据较华尔街分析师们的预期更为强劲，投资者加倍押注美联储将在2015年中期升息。自2008年以来，美联储一直维持利率接近于零，以鼓励投资和招聘。

周五的一项路透调查显示，绝大多数华尔街顶级债券交易商仍预期，美联储明年开始升息的时间将不迟于6月，并认为一旦开始收紧政策，美联储行动可能较市场预期更为积极，而债市则低估了这种风险。

不过分析师指出，报告中持续停滞的薪资增长可能是一大警讯。9月平均时薪实际上下滑了1美分。

**动能增强**

虽然薪资增长疲弱可能使美联储慎重对待首次升息的时机，但今年招聘速度已经大幅加快。最近六个月的就业增长是2007-09年经济衰退以来就业增长最强劲的半年。

此外，7月和8月的数据上修后增加6.9万个就业岗位，这是就业强劲的另一个信号。

美国股市和美国公债收益率(殖利率)上涨，美元延续已经持续数周的涨势。

上月的就业增长是全方位的。

制造业岗位增加了4,000个，8月则下降；零售业增加了3.5万个岗位，出现大幅反弹，政府称这反应出新英格兰地区食杂零售连锁业就业增长停滞的状况已经结束。

建筑和医疗保健业的就业也增长稳健。

不过除了薪资增长疲弱之外，还是有些不尽人意的地方。

尤其明显的是，失业率下降，部分原因在于劳工退出就业市场。在职或求职的人口比例降至62.7%，为1978年以来最低。

近年来这个数据持续下降，因为退休工人的数量增加，以及经济低迷使一些人放弃求职。

不过，一个考虑到求职者放弃寻找工作的失业率指标降至11.8%，为2008年10月以来的最低水平。

不过兼职希望转为全职就业的人口小幅下降至710万，这是一个就业改善缓慢的迹象，并将受到评估就业市场还有多少闲置人力的美联储官员的密切关注。

多数分析师预测第三季美国经济增长的环比年率为3%左右，低于4-6月4.6%的增长率，但仍远高于过去两年2.2%的平均值。

不过近来经济中出现的活跃迹象，可能不足以促使美联储提早进行升息。

过去12个月，平均时薪仅上涨2.0%，与过去几年的增幅一致，但较8月小幅放缓。

“报告的数据不错，但我不认为会改变美联储的步调，”旧金山Action Economics的执行董事Kim Rupert表示。“我仍认为首次升息可能在年中。”

美国商务部公布的另一份报告显示，8月贸易逆差意外缩窄至七个月最低，得益于出口增长。这促使部分分析师上调了经济增长预估。 (完)