《综述》美国零售销售和生产者物价数据欠佳，提醒人们谨慎看待经济前景

* 美国9月零售销售下降，扣除汽车和汽油的核心零售销售也回落

* 美国生产者物价指数(PPI)逾一年来首次回落

* 数据推动股市和公债收益率走低

路透华盛顿10月15日 - 美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。

周三公布的这两项数据可能让市场更加忐忑，因其使美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始怀疑，美国经济是否已准备好应对升息所带来的影响。多位决策者均表示联储可能在明年年中前后升息。

美国商务部周三公布，占消费者支出三分之一的零售销售上月回落0.3%，为1月以来首次下滑，8月为增长0.6%。

分析师原本预期为下降0.1%，因汽车生产商报告销售下降，而汽油价格回落可能导致加油站的收入减少。

但令人意外的是，很多领域的零售销售均表现疲弱。扣除汽车、汽油、建筑材料、食品服务和通讯的核心零售销售也下降0.2%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中消费者支出项目的构成很近似。接受路透访问的分析师预计，核心零售销售增长0.3%。

“消费者变得更加谨慎，”摩根士丹利驻纽约的分析师Ted Wieseman表示。他将美国第三季GDP增长预估从之前的3.4%下调至3.1%。

美国股市下跌逾1%，美国公债收益率大幅回落。

在全球经济成长放缓的大背景下，美国经济曾是一大亮点，但周三的数据让这个亮点变得不再那么耀眼。

服装零售商的销售减少了1.2%，体育用品零售商的销售小幅回落了0.1%。不过，苹果 新款iPHONE的推出帮助提振电子和家电零售商的销售增长3.4%，若非如此，总体零售销售还可能录得更大的跌幅。

汽车经销商的销售下降了0.8%，加油站的销售也录得了同样的跌幅。汽油销售减少是因油价回落所致，这可能对整体经济表现有利，因这让消费者有更多的资金用于其他方面的消费。

另外，美国劳工部报告，美国生产者物价指数9月回落0.1%，为逾一年来首次下滑。

尽管多项指标显示美国经济正不断增强，但美联储决策者仍担忧通胀长期陷于2%的目标之下。

尽管联储重点关注消费者物价，但生产者物价能反映出未来的通胀压力。周三的数据暗示，未来通胀压力总体不大。“未来基本不存在通胀压力，”苏格兰皇家银行的分析师在一份给客户的报告中称。