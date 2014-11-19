《综述》独栋房屋开工和建筑许可数据强劲，显示美国楼市继续稳步复苏

* 美国独栋屋开工攀升4.2%，至11个月高位

* 总体建筑许可触及2008年6月以来最高

* 数据显示美国楼市继续稳步复苏

路透华盛顿11月19日 - 10月美国独栋屋开工连续第二个月增长，建筑许可触及六年半高位，表明美国楼市继续复苏。

美国商务部周三表示，10月独栋屋开工增长4.2%，经季节性调整后年率为69.6万户，为去年11月以来最高。独栋屋在整体楼市的占比超过三分之二。

美国南部的独栋屋开工增至2008年4月以来最高。该地区独栋屋开工在全美同类新屋建设中的占比逾半。

但波动性较大的多户房屋开工骤降15.4%，拖累总体房屋开工下降2.8%，年率为100.9万户。

9月房屋开工年率被上修至103.8万户，前值为101.7万户。

尽管薪资成长迟滞，加之金融机构放贷条件严苛，可能限制楼市复苏的步伐，但独栋屋开工猛增，暗示房屋建设将在第四季对国内生产总值(GDP)作出贡献。

第三季房屋建设对GDP的贡献为零。

“楼市活动的主题仍是逐步复苏，因基本面继续改善，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

另外，美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月14日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数急升4.9%，因抵押贷款利率处于低位，吸引有购房意愿的民众采取行动。

建筑许可上月跳增4.8%，至108万户，为2008年6月以来最高。这是建筑许可连续第二个月增长。建筑许可增长会带动房屋开工增加。

独栋屋建筑许可增长1.4%，至64万户。多户房屋建筑许可急增10%，至44万户。

数据公布后，美国10年期和30年期公债收益率触及日高。美国股市下滑，但美国第二大房屋修缮产品零售商Lowe's Cos Inc 跳升逾5%，之前该公司上调全年获利和销售预估。(完)