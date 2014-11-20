《综述》美国核心通胀攀升，经济全面稳步增长

* 10月美国核心CPI增长0.2%，为5月以来最大月度增幅

* 成屋销售攀升1.5%，至一年高位

* 上周初请失业金人口减少，大西洋沿岸中部地区制造业活动快速扩张

路透华盛顿11月20日 - 尽管汽油价格不断回落导致美国总体消费者物价增长停滞，但10月核心通胀压力攀升，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年中升息的预期。

周四公布的其他数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。

美国劳工部周四称，不包括食品和能源价格的10月核心通胀指数增长0.2%，为五个月来最大单月增幅，高于9月0.1%的增幅。

截至10月的一年内，核心CPI攀升1.8%，9月的同比增幅为1.7%，数据应扶助缓解通缩忧虑。

不过，汽油价格回落，抵消了房租、家用家具、航空、娱乐、汽车和医药等价格上涨的影响，导致总体CPI在9月增长0.1%后持平。

“一个数据不会改变货币政策前景，但核心通胀稳定可能有助于在一定程度上缓解美联储对通胀预期回落的担忧，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

美联储的通胀目标为2%，联储密切关注一项目前低于CPI的通胀指标。

周三发布的美联储10月28-29日会议记录显示，决策者预计通胀短期内将走低，之后将向目标攀升。

不过，美联储有些担忧市场通胀预期回落，部分决策者表示，联储应密切关注“长期通胀预期可能走低”的迹象。

自2008年12月以来，美联储一直保持短期利率在近零水平。多数分析师预计，美联储将在明年中的某个时点开始升息。

**成屋销售增长**

全美不动产协会(NAR)公布，美国10月成屋销售按月增长1.5%，年率为526万户，为2013年9月来最高，显示美国楼市继续反弹。

另外，美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区11月制造业活动指数调升至40.8，为近21年来最高，预估为18.3，10月为20.7。

读数高于零表明该地区制造业活动扩张。

“看起来，美国经济表现不错。数据算不上绝佳，但也未为看空美国经济前景提供任何借口，”BTIG的首席策略师Dan Greenhaus表示。

数据公布后，美国股市削减跌幅，美元兑欧元和日圆小涨。美国公债价格回吐涨幅。

全球经济成长放缓，加之美元走强拖累能源和商品价格走低，使通胀低于美联储的目标。

尽管就业市场状况改善，但薪资成长迟滞，这也使通胀受限。