《综述》美国11月就业岗位增幅为约三年来最大，可能促使美联储提前升息

* 美国11月非农就业岗位猛增32.1万个

* 失业率持稳在5.8%

* 平均时薪增长0.09美元

* 报告使美联储明年升息的几率增加

路透华盛顿12月5日 - 美国11月就业岗位增幅为近三年来最大，且薪资也出现增长，数据显示出的经济力道可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加32.1万个，为2012年1月以来最大增幅。11月失业率持稳在六年低位5.8%。

“我们认为数据将向美联储施压，迫使其在明年6月之前的上半年升息，甚至可能在明年3月，”Vining Sparks的首席分析师Craig Dismuke表示。

9、10两月的数据被上修，就业岗位较初值累计再增加4.4万个，使报告锦上添花。接受路透调查的分析师之前预计，上月就业岗位仅增加23万个。

美国股市上涨，美元兑欧元调升至2012年8月以来最高，因交易商将对美国升息时间的预期提前。美国两年期公债收益率触及2011年5月以来最高。

上月，美国就业岗位增幅连续第10个月超过20万，为1994年以来最长同类增幅，且进一步证实，美国经济抵御住了中国和欧元区成长放缓，以及日本衰退带来的冲击。

美国商务部公布的另一项数据显示，10月美国出口增长1.2%，扶助贸易逆差收窄。对欧盟、中国和日本的出口均攀升。

今日的数据显示出就业市场改善开始刺激薪资加速增长的最新迹象。薪资增速是美联储决定首次升息时间的关键因素之一。

11月平均时薪增长0.09美元，为去年6月以来最大月增幅。

“如果时薪在未来数月继续以类似的幅度增长，将是就业市场供应吃紧，势将在明年出现突破性增长的明确迹象，”穆迪分析的高级分析师Ryan Sweet表示。

不过，上月平均时薪同比增幅仅为2.1%，仍陷于过去几年的温和增长区间内，且远低于分析师认为会促使美联储升息的最低门槛3%。

美联储自2008年12月以来一直将隔夜拆借利率保持在近零水平。在数据公布前，期货市场走势直指美联储将在明年9月升息。数据公布后，期货市场表现反映出交易商预计联储将在明年7月升息。

就业报告的各个分项指标也十分向好，备受美联储主席叶伦关注的、衡量就业市场闲置的多数指标均显示进一步改善。

上月，一项全面衡量失业情况的指标从10月的11.5%降至六年新低11.4%，该指标中包括了希望工作但放弃了找工作的人群，以及因无法找到全职工作而被迫做临时工的人群。

长期失业人数也在减少。

劳动参与率持稳在62.8%。

就业岗位全面增长，专业和商业服务岗位增加6.8万。零售岗位增加5.02万，雇主因预期假日购物季销售红火而增雇人手。

制造业和建筑业岗位较10月增加。政府岗位增加7,000个。工作周平均时长从10月的34.5小时提高至34.6小时，为2008年5月以来最高。(完)