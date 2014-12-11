重发-《综述》美国零售数据显示假日购物季开局喜人，预示经济将挂上加速档

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
(重发，在标题中补充“美国”)
* 11月核心零售销售增长0.6%
* 零售销售全面上扬，消费者支出前景改善
路透华盛顿12月11日 - Jack Reed在密西西比州图珀洛经营一家有109年历史的家族服装店，店铺生意红火让他看到了经济复苏企稳的迹象。路前方丰田汽车工厂的工人是服装店的客户群之一，薪资增长和工作稳定使工人们更加踊跃地消费。
周四全美零售商报告11月销售强劲增长，对假日购物季充满信心，Reed称，美国经济看来终于挂上挡了。
“人们不那么担心失业了...我们的顾客看起来比一年前更有信心了，”Reed说。现年63岁的Reed拥有四家连锁店，从感恩节到本周，店铺销售较上年同期跃增约10%。
图珀洛是美国著名摇滚歌星猫王的出生地，汽油价格下跌也使当地居民的口袋中有了更多的闲钱。
11月零售销售增长，显示假日购物季开局良好，驱散了黑色星期五周末销售下滑的阴云。黑色星期五是感恩节次日，通常被视为假日销售季的开端，但分析师称，消费者可能不再集中在那一个周末消费，将购物活动分散到了整个11月，同时增加了网购的比例。
近期公布的就业报告异常强劲，且有迹象显示薪资即将开始增长，再加上今日的零售销售数据，可能在美国联邦储备理事会(FED/美联储)讨论升息时机和步幅时提振决策者对经济复苏可持续性的信心。
商务部公布，扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售上月增长0.6%，10月为增长0.5%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联度最为紧密。11月的增幅超过市场预期的增加0.4%。
这也暗示，占美国经济活动三分之二的消费者支出在7-9月当季放缓后，在第四季开始加速。
11月核心零售销售较上年同期增长4.4%，为2012年初以来最大同比增幅。过去20年，12月零售销售的平均变化幅度与11月非常接近，分析师称，预计11月的增长势头将会持续。
全美零售商联合会之前预期，假日季销售总体增长4.1%，且认为黑色星期五销售表现不佳是因消费者购物习惯改变所致，并非消费者支出疲软的迹象。11月的数据支持了上述预期，并证实了上述结论。
Macroeconomic Advisers的分析师将第四季经济增长年率预估上调0.3个百分点，至成长2.4%，因消费者支出“意外强劲”。前月消费支出数据亦被上修。
11月零售销售全面增长。像Reed这样的服装店增长尤为强劲，大增1.2%。电子和家用电器商店的销售增长0.9%。
连加油站表现也好于预期，下降0.8%，低于预期。
“或许是因加油站的顾客在坚果、牛肉干和汽车饰品等商品上的消费增加，部分抵消了汽油价格下跌造成的拖累，”瑞银集团证券分析师Guy Berger称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 母红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美