更正-《综述》美国零售数据显示假日购物季开局喜人，预示经济将挂上加速档

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
(更正：正文最后一段译文有误，应为“RBS Securities”，而非“瑞银集团证券”)
* 11月核心零售销售增长0.6%
* 零售销售全面上扬，消费者支出前景改善
路透华盛顿12月11日 - Jack Reed在密西西比州图珀洛经营一家有109年历史的家族服装店，店铺生意红火让他看到了经济复苏企稳的迹象。路前方丰田汽车工厂的工人是服装店的客户群之一，薪资增长和工作稳定使工人们更加踊跃地消费。
周四全美零售商报告11月销售强劲增长，对假日购物季充满信心，Reed称，美国经济看来终于挂上挡了。
“人们不那么担心失业了...我们的顾客看起来比一年前更有信心了，”Reed说。现年63岁的Reed拥有四家连锁店，从感恩节到本周，店铺销售较上年同期跃增约10%。
图珀洛是美国著名摇滚歌星猫王的出生地，汽油价格下跌也使当地居民的口袋中有了更多的闲钱。
11月零售销售增长，显示假日购物季开局良好，驱散了黑色星期五周末销售下滑的阴云。黑色星期五是感恩节次日，通常被视为假日销售季的开端，但分析师称，消费者可能不再集中在那一个周末消费，将购物活动分散到了整个11月，同时增加了网购的比例。
近期公布的就业报告异常强劲，且有迹象显示薪资即将开始增长，再加上今日的零售销售数据，可能在美国联邦储备理事会(FED/美联储)讨论升息时机和步幅时提振决策者对经济复苏可持续性的信心。
商务部公布，扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售上月增长0.6%，10月为增长0.5%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分的关联度最为紧密。11月的增幅超过市场预期的增加0.4%。
这也暗示，占美国经济活动三分之二的消费者支出在7-9月当季放缓后，在第四季开始加速。
11月核心零售销售较上年同期增长4.4%，为2012年初以来最大同比增幅。过去20年，12月零售销售的平均变化幅度与11月非常接近，分析师称，预计11月的增长势头将会持续。
全美零售商联合会之前预期，假日季销售总体增长4.1%，且认为黑色星期五销售表现不佳是因消费者购物习惯改变所致，并非消费者支出疲软的迹象。11月的数据支持了上述预期，并证实了上述结论。
Macroeconomic Advisers的分析师将第四季经济增长年率预估上调0.3个百分点，至成长2.4%，因消费者支出“意外强劲”。前月消费支出数据亦被上修。
11月零售销售全面增长。像Reed这样的服装店增长尤为强劲，大增1.2%。电子和家用电器商店的销售增长0.9%。
连加油站表现也好于预期，0.8%的降幅小于预期。
“或许是因加油站的顾客在坚果、牛肉干和汽车饰品等商品上的消费增加，部分抵消了汽油价格下跌造成的拖累，”RBS Securities分析师Guy Berger称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 母红)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%