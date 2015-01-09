《综述》美国非农就业岗位强劲增长且失业率回落，但薪资下降令报告失色

* 美国12月非农就业岗位增长25.2万

* 失业率从5.8%降至5.6%

* 平均时薪下降0.05美元，每周平均工时持稳

路透华盛顿1月9日 - 美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明，就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。

劳工部周五公布，12月美国非农就业岗位增加25.2万个，11月上修为增加35.3万个。失业率下降0.2个百分点，至5.6%，部分因就业参与率降低。

但时薪下降0.05美元，几乎抹去11月的全部涨幅，使总体强劲的数据有所失色。过去一年，时薪仅增长1.7%，为2012年10月以来最低年度增幅。

分析师称，数据支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)缓慢升息的可能性。

“我们再度看到就业岗位增加，但并未出现美联储希望看到的薪资增长的局面，”Edwards Jones的投资策略师Kate Warne表示，“这使美联储暂时按兵不动。”

美国股市开盘持平，后转跌，美国公债价格上扬，因交易商推后美联储升息时机的预期。

部分分析师称，数据应使美联储在今年年中前后升息的可能性保持不变。期货市场的表现仍显示，市场预期联储将在9月升息，但决策者会推迟升息的几率增加。

“数据良好，可能足以使美联储保持政策调整的进程，”Cantor Fitzgerald 的董事总经理兼首席市场策略师Peter Cecchini表示。

12月美国非农就业岗位增幅连续第11个月保持在20万之上，为1994年以来最长。去年一整年，美国经济共计创造295万个新岗位，为1999年以来最高。

总体而言，数据表明今年美国经济将保持稳健增长的势头，尽管海外部分国家和地区的经济表现疲弱令人担忧。

另外，10月和11月的新增就业岗位数量累积被上修5万个，进一步提升了报告的总体乐观基调。

尽管就业市场供应趋紧，但薪资表现仍然疲弱，这引起了分析师的关注。去年失业率下降了逾一个百分点，目前接近美联储官员认为与充分就业一致的区域。

12月各行业时薪普遍下降，但矿业和伐木业降幅最大。

德国商业银行的分析师Christoph Balz表示，薪资表现疲软是2007-2009年衰退的后遗症。“企业在衰退期间无法降薪，因此，必须在现在执行被推迟的降薪行动。”

不过，分析师预计，随着就业市场供应持续收紧，不久薪资将开始增长。

“到2015年底，薪资状况应会大为改观，”BTIG的首席策略师Dan Greenhaus表示。

美联储主席叶伦密切关注的反应劳动力市场闲置情况的指标均显示，12月就业市场状况收紧。

一项覆盖范围更广的衡量失业水平的指标下降0.2个百分点，至11.2%，为2008年9月以来最低。该指标中包括想工作，但已放弃找工作，以及因无法找到全职工作只能打零工的人。

12月长期失业人数继续减少。去年减少的失业人口中，有近三分之二为长期失业人口。

但劳动参与率重新降至去年9月触及的36年低位62.7%。

12月各行业的就业岗位均出现增长。建筑业增长4.8万，为1月以来最大增幅，制造业增幅为1.7万。

政府部门就业岗位增加1.2万。