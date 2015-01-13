《综述》美国小企业信心升至八年高点，职位空缺达到14年来最多

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
JOLTS报告显示，11月每一个职位空缺对应1.82个求职者。该比率为2008年1月以来最低，10月为1.86。
巴克莱分析师Jesse Hurwitz称，“我们认为该比率持续下降，显示出就业市场闲置状况减少。”
随着更多的闲置劳动力被吸收，薪资增长将提速。有迹象显示，薪资增长开始加速。
NFIB调查显示更多企业在加薪，12月有四分之一的受访者称报酬增加，这是2008年1月以来最高。
该数据与就业市场趋紧征兆共同反映出，12月平均时薪意外下滑实属偶然。
Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth称，“这让12月平均时薪下滑更显意外。”
NFIB调查的企业中，有17%计划在未来几个月加薪。
浏览NFIB图表，请点选：link.reuters.com/wah99v (完) (翻译 张涛/许娜/张荻； 审校 郑茵/龚芳)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
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