《综述》美国12月PPI录得逾三年来最大降幅，提醒美联储要三思而行

* 12月生产者物价指数下降0.3%

* PPI降幅为2011年10月以来最大，受累于能源价格走低

* 上周初请失业金人口增加1.9万

* 1月地区联储制造业数据喜忧参半

路透华盛顿1月15日 - 在目前基础通胀压力温和的情况下，美国12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，因能源成本骤降。在美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑下一步货币政策行动之时，该数据再次提醒其要三思而行。

周四公布的另一项数据显示，美国上周初请失业金人口增至四个月高位。不过，这并未改变就业市场状况逐步改善的大趋势，因在每年的这个时候，对数据进行季节性调整的难度较大。

“这加大了联储工作的难度，”PNC Financial Services Group的高级分析师Gus Faucher表示，“我们预计通胀将放缓，美联储在做升息决定时需更加谨慎。”

劳工部公布，12月最终需求生产者物价指数(PPI)回落0.3%，录得2011年10月以来最大月度跌幅。11月为回落0.2%。

12月PPI同比增长1.1%，为2013年11月以来最小增幅，11月为增长1.4%。

一项更广泛衡量基础生产者物价通胀压力的指标，即扣除食品、能源和贸易服务的最终需求PPI上月小涨0.1%，11月为持平。12月该指标同比攀升1.3%。

美联储官员大多认为，能源价格回落造成的通胀下滑是暂时的。但12月零售销售和平均时薪也下降，可能促使部分决策者三思。

美联储自2008年12月以来一直保持短期利率在近零水平。多数经济学家预计，联储将从6月开始升息。利率期货显示，市场对首次升息时间的预期推迟至下半年，但仍显示市场预期联储将在今年10月首次升息。

**通胀低于目标**

通胀低于美联储设定的2%的目标。消费者物价数据将在周五公布，预计将显示12月物价压力仍然不大。

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劳工部今日还公布，截至1月10日当周，初请失业金人口增加1.9万人，经季节性调整后为31.6万人。

分析师原本预计上周初请失业金人口降至29.1万。不过，他们对今日的数据反应冷淡。

“年底前后对数据进行季节性调整特别困难。我们预计初请失业金人口将在未来数周恢复下行趋势，因就业市场总体改善，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

请领失业金人口四周移动均值连续第18周处于30万之下，与就业市场逐步改善的大趋势一致。四周移动均值消除了每周的波动，被视为能更准确反应就业市场趋势的指标。

今日公布的另外两项数据显示，纽约州和大西洋沿岸中部地区的制造业活动喜忧参半。分析师称，这与受全球需求放缓和美元走强拖累，制造业活动有所降温的趋势基本一致。

数据公布后，美国公债价格上扬，指标10年期公债收益率跌至20个月低位。美元兑欧元走强，之前瑞士央行宣布放弃实施了三年的瑞郎兑欧元汇率上限。

美国股市小幅走低。

12月能源批发价格骤降6.6%，连跌第六个月，因原油价格受全球需求减弱和美国页岩油产量增加拖累急跌。

美元走强也扶助限制了通胀。