《综述》美国2月耐久财订单下滑，预示第一季经济增长恐疲软

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
2月耐久财订单较前月下降1.4%，核心资本财订单下滑。
运输设备订单减少3.5%，也拖低总体耐久财订单。1月耐久财订单增长2%。
FTN Financial分析师Jay Morelock表示，“虽然未来几个月耐久财订单可能会有改善，但鉴于全球经济当前的形势，不会有强劲的增长。”
“在可见的未来，海外需求疲软，来自廉价进口产品的激烈竞争以及大宗商品价格下跌，将继续对国内制造业者构成压力。”
2月未完成耐用品订单连续三个月下滑，核心资本财订单下降0.3%，1月则是没有增长，预示未来几个月制造业活动可能还将疲弱。(完) (翻译 徐文焰/许娜/张荻； 审校 张涛)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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