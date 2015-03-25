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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 06:42 BJT

《综述》美国2月耐久财订单下滑，预示第一季经济增长恐疲软

2月耐久财订单较前月下降1.4%，核心资本财订单下滑。

运输设备订单减少3.5%，也拖低总体耐久财订单。1月耐久财订单增长2%。

FTN Financial分析师Jay Morelock表示，“虽然未来几个月耐久财订单可能会有改善，但鉴于全球经济当前的形势，不会有强劲的增长。”

“在可见的未来，海外需求疲软，来自廉价进口产品的激烈竞争以及大宗商品价格下跌，将继续对国内制造业者构成压力。”

2月未完成耐用品订单连续三个月下滑，核心资本财订单下降0.3%，1月则是没有增长，预示未来几个月制造业活动可能还将疲弱。(完) (翻译 徐文焰/许娜/张荻； 审校 张涛)

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