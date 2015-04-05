《综述》美国3月非农就业岗位增幅意外骤降，令美联储升息前景蒙阴

* 美国3月非农就业岗位增加12.6万个，低于预期

* 3月就业岗位增长为2013年12月以来最低

* 失业率持稳于5.5%

* 平均时薪增长7美分，每周工时减少

路透华盛顿4月3日 - 美国劳工部周五公布的数据显示，3月非农就业岗位增长为逾一年来最少，这是美国经济疲软的最新迹象，并可能进一步推迟预期中的美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息。

数据显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。

疲软主要集中在商品制造行业，这些行业受到美元强势和油价下跌的打击。休闲和酒店服务行业的就业增长也大幅放缓，暗示冬季的严寒天气可能拖累了招聘。

虽然失业率维持在逾六年半低点5.5%，但工作人口减少。就业参与率回落到去年底触及的逾36年低点。

“这次的报告证实了其他经济指标所表现出来的、增长动能放缓的说法，这将削弱年中时升息的理由，”纽约道明证券(TD Securities)副首席经济学家Millan Mulraine表示。

这次的微弱增长令月度岗位增长连续保持20万个的纪录止步12个月，该纪录为1994年以来持续时间最长。此外，1月和2月就业数据修正后新增岗位比前值少6.9万个，令报告更显疲软。

这次的就业数据现在看起来与之前公布的疲弱数据更一致，从消费者支出，到房屋开工和制造业的这些数据，暗示第一季经济环比年增率还不到1%。路透调查的分析师预测3月美国非农就业岗位增长24.5万个。

数据公布后，美国公债价格上涨，因为投资者推后了预期的美联储升息时间，而美国股指期货下跌约1%。美元兑一篮子主要货币下跌。

美联储自2008年12月以来一直维持隔夜拆款利率接近于零，但一些官员表示，6月的政策会议上可能考虑升息。尽管经济增长预计会反弹，但看起来到时经济足够强劲的迹象可能不够多。

“现在看来升息的时间可能推迟到9月，甚至12月。不过假如经济和就业反弹的话，6月升息也不是不可能，”加州州立大学海峡群岛分校的经济学教授Sung Won Sohn表示。

**强势美元与低油价打击就业**

美元强势与油价下跌，挤压了一些大公司的利润，迫使资本支出减少。

机械设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) 发出警告，油价降低将打击该公司2015年的业务，宝洁 也警告称美元(强势)将打击该公司的获利。

自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上涨了约13%。分析师称这个影响等同于升息0.5个百分点的效果。

与此同时，油价大跌使美国的石油开采活动缩减，采矿业就业岗位减少1.1万个，反映出当前石油和天然气开采行业的疲软。自10月以来，能源公司大约半数的钻机都处于闲置。

冬季严寒、西海岸港口现已解决的劳资争端，以及全球需求疲软，都影响了企业活动。恶劣天气预计给第一季的经济增长抹去多达0.7个百分点。

3月建筑业就业岗位减少1千个，制造业就业岗位也萎缩1千个。

不过报告中也不乏一些好消息。

3月平均时薪增长0.3%。不过即便如此，3月平均时薪的同比增幅也仅仅上升至2.1%。

最近沃尔玛(Wal-Mart) 和麦当劳 都宣布给小时工加薪，表明未来数月美国薪资增长可能获得动能。TJX Cos 和健康保险业者安泰 也都宣布要加薪。

尽管3月的就业参与率下滑0.1个百分点至62.7%，但美联储关注的其他指标均继续好转。

广义失业率由2月的11%降至逾六年半低点10.9%，该指标包括有心工作但放弃求职的人群，以及由于找不到全职工作而从事兼职工作的人口。

失业达到27周及更长时间的人口也下降至2008年11月以来最低点。

平均每周工时降至34.5小时，为9月以来最低，2月为34.6小时。该数据或能说明严寒天气可能削弱就业增长。约有18.2万人表示，他们找不到工作是因为天气恶劣，稍高于历史均值14.1万。

“比往年寒冷的天气可能放缓了招聘活动，”野村证券国际驻纽约首席经济学家Lewis Alexander表示。(完)