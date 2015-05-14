《综述》美国就业市场改善但通胀仍处低位，联储深陷两难境地

* 美国上周初请失业金人口减少1,000人

* 初请失业金人口四周均值降至15年新低

* 4月生产者物价指数下降0.4%

路透华盛顿5月14日 - 美国上周初请失业金人口降至近15年低位，表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力，但就业市场仍在稳步改善。

尽管劳动力供应收紧，但美元走强和油价回落使通胀继续受压。低通胀以及第二季初经济成长温和的迹象暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能要等待今年晚些时候才升息。

“就业市场表现良好，通胀短期内不会攀升。美联储开始收紧货币政策的迫切性不高，他们可能会等到9月再升息，”Moody's Analytics的高级分析师Ryan Sweet表示。

美国劳工部周四报告称，截至5月9日当周，美国初请失业金人口减少1,000人，经季节性调整后为26.4万人，逼近两周前触及的15年低位。

初请失业金人口连续第10周处于30万这一关键水准之下。分析师之前的预期为初请失业金人口增至27.5万人。

上周初请失业金人口四周移动均值降至2000年4月以来最低。市场认为，这项指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

数据公布后，美国股市上扬。公债价格也攀升，但美元指数走低。

美国经济成长首季几乎停滞，受累于美元走强、恶劣天气以及劳资纠纷导致西海岸主要港口业务受阻等因素。零售销售和制造业数据显示，经济成长尽管开始反弹，但仍不够强劲。

**政策困境**

自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上扬了约11%。今日公布的初请失业金人口数据加剧了联储面临的政策困境。分析师认为，今日的数据与月度就业岗位增加超过20万的趋势相符。

决策者认为，经济的大趋势是增强，且就业市场供应看似越来越紧张，但成长意外疲软，以及通胀压力温和使联储的升息计划变得错综复杂。

劳工部今日公布的另一项数据显示，4月最终需求生产者物价指数(PPI)下降0.4%，因能源产品和食品成本下降。

这是PPI年内第三个月回落，3月为增长0.2%。

PPI还受零售商和批发商利润率下降拖累。上月PPI同比下降1.3%，为2010年以来最大按年降幅，3月为回落0.8%。

“尽管就业市场供应进一步收紧，但通胀完全受控，使联储的决策变得复杂化，”Naroff Economic Advisers的首席分析师Joel Naroff表示，“尽管还不需要马上采取行动，但联储必须时刻准备着。”

分析师之前预计，4月PPI按月下降0.2%，同比回落0.8%。

上月最终需求商品物价指数下降0.7%，占PPI总体降幅的逾70%。能源价格急挫2.9%，3月为上涨1.5%。食品价格连跌第五个月。

上月，波动性较大的贸易服务分项指标下降0.8%，3月为回落0.2%。该指标通常反应零售和批发商的利润率。

一项反应生产者物价潜在压力的关键指标，扣除食品、能源和贸易服务的生产者物价指数小涨0.1%，3月增幅为0.2%。

尽管PPI的疲弱趋势不可能在下周公布的消费者通胀数据中完全体现，因两个数据的关联度降低，但分析师称，非常疲弱的通胀环境将持续一段时间。

“进口和生产者物价继续走疲表明，未来的通胀压力仍然十分疲弱，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。(完)