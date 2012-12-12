重发-《综述》美国10月进出口疲软,显示经济成长乏力

(重发以补上遗漏段落)

* 10月贸易逆差扩大到422亿美元

* 出口创出近四年来的最大降幅

* 进口为一年半以来最低,凸显需求低迷

* 批发库存上升,因销售迟滞

路透华盛顿12月11日 - 美国10月贸易逆差扩大,出口创出近四年来的最大降幅.这表明全球需求放缓正在拖累美国经济.

商务部周二公布,贸易逆差扩大4.9%至422亿美元.进口为一年半以来最低,凸显国内需求低迷.

"该报告显示,国内及国际的经济成长势头都在放缓,"道明证券(TD Securities)的资深分析师Millan Mulraine表示.

分析师先前预测10月贸易逆差扩大至426亿美元.他们表示,越级风暴桑迪可能妨碍了贸易活动.

但是,商务部没有指出桑迪是影响因素.10月商品与服务出口下降3.6%至1,805亿美元.这是2009年1月以来的最大百分比降幅.

自2007-09年衰退结束后,出口一直是支撑美国经济的一个支柱.10月出口下降,表明全球需求放缓.

商品和服务进口10月减少2.1%,至2,228亿美元,为2011年4月以来最低.分析师表示,鉴于近几个月的消费者需求趋弱,进口下滑并不太意外.

对明年年初财政政策或开始收紧,从而使美国重回衰退的忧虑,已令国内需求受抑,并使得企业削减支出.

美国第三季经济环比年率为增长2.7%,受到贸易领域的温和提振.对9月数据的修正值显示,贸易逆差较初值收窄,表明贸易带来的贡献很可能更大一些.

**贸易对经济增长的影响呈中性**

10月经通胀调整的贸易逆差从9月的466亿美元收窄至462亿美元.

虽然这使部分分析师上调了对第四季GDP的预估,但也有人士警示称,贸易很难对经济增长带来实质性贡献,因10月出口大减.

此外,11月底和12月初West Coast码头工人罢工或降低上月的贸易量.

"综合考虑所有这些扭曲因素,贸易对经济增长的影响将呈中性,"穆迪Analytics高级分析师Ryan Sweet表示.

美国股市周二收高,标准普尔500指数 收于11月6日大选以来最高.指标10年期美债 价格下跌,美元 全线走弱.