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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 07:39 BJT

《综述》美国上周初请失业金人数降至近四年低位,消费者增加支出

"很难找到财政悬崖不确定性正在抑制消费者支出的确切证据,"摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli称.

劳动力市场缓慢而稳步改善有助于支撑消费者支出,而在企业投资下滑的情况下,正是消费者支出推动了第三季经济增长.

第四季经济增长料将放缓,受累于库存增速放慢,以及企业担忧财政悬崖问题而缩减投资.

不过,经济似乎正在迅速摆脱超级风暴桑迪造成的冲击.10月底,超级风暴桑迪袭击美国东海岸,导致失业金申请人数一度骤增.

美国一周初请失业金人数四周均值减少2.7万人,至38.15万人.

"劳动力市场改善步伐或许略快于预期,"纽约4CAST的资深分析师斯隆称.

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