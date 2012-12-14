《综述》美国上周初请失业金人数降至近四年低位,消费者增加支出

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
尽管数据有所改善,但美股仍然下跌.美国政界正就放缓或避免6,000亿美元减支增税举措明年初生效而进行谈判,值此之际,投资者似乎对大举押注持谨慎态度.
**核心零售销售数据上升**
美国商务部公布,11月零售销售较前月增加0.3%,10月为下滑0.3%.
11月零售销售的增幅不及路透调查分析师的平均预估,但核心零售销售指标优于预期.
11月扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售增加0.5%,10月为持平.美国政府用此项指标来计算消费者支出.
尽管有所改善,但第四季支出增长仍预计放缓.
"消费者支出在一定程度上有所恢复...但自6月以来,趋势一直呈现下滑状态,"Worldwide Markets市场策略师Joseph Trevisani表示.
当日公布的主要数据:
表格:美国11月零售销售较前月增加0.3%,增幅低于预估
表格: 美国初请失业金人数降至10月6日当周以来最低
表格: 美国11月PPI较前月下降0.8%,预估为下降0.5%
〔表格〕美国10月企业库存较前月增长0.4%,与预期一致
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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