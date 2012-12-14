《综述》美国上周初请失业金人数降至近四年低位,消费者增加支出

尽管数据有所改善,但美股仍然下跌.美国政界正就放缓或避免6,000亿美元减支增税举措明年初生效而进行谈判,值此之际,投资者似乎对大举押注持谨慎态度.

**核心零售销售数据上升**

美国商务部公布,11月零售销售较前月增加0.3%,10月为下滑0.3%.

11月零售销售的增幅不及路透调查分析师的平均预估,但核心零售销售指标优于预期.

11月扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售增加0.5%,10月为持平.美国政府用此项指标来计算消费者支出.

尽管有所改善,但第四季支出增长仍预计放缓.

"消费者支出在一定程度上有所恢复...但自6月以来,趋势一直呈现下滑状态,"Worldwide Markets市场策略师Joseph Trevisani表示.

当日公布的主要数据:

表格:美国11月零售销售较前月增加0.3%,增幅低于预估

表格: 美国初请失业金人数降至10月6日当周以来最低

表格: 美国11月PPI较前月下降0.8%,预估为下降0.5%

〔表格〕美国10月企业库存较前月增长0.4%,与预期一致